Vicente Moreno: «Aunque ganemos al Villarreal B no tendremos nada hecho»

A nadie se le escapa que el partido del Villarreal B es, quizá, el partido más importante de la temporada. De ganar, el Mallorca dejará al filial amarillo a once puntos y la liga estará prácticamente sentenciada. Aun así, Vicente Moreno no piensa del todo así. «Es un partido muy importante pero, incluso ganando, no tenemos nada hecho», ha asegurado este viernes.

Una de las grandes dudas antes de empezar el partido es quién llevará la manija del partido. «Dependerá de lo que cada uno deje hacer al otro equipo. Si queremos ganar tenemos que hacer las cosas muy bien», ha explicado el entrenador bermellón.

A pesar de estar centrado ya en el partido del domingo, Vicente Moreno no olvida todavía el mal partido ante el Ebro. «Es cierto que no me gustaron los últimos 20 minutos pero debemos tener la ilusión de ganar siempre, tenemos experiencia y estamos haciendo una buena temporada como para tener la tranquilidad para seguir insistiendo», ha dicho.

Lago Junior puede ser una de las grandes novedades en la lista de convocados después de trabajar los últimos días. Así lo ha confesado el valenciano. «Viene de una lesión que le ha tenido fuera de combate durante mucho tiempo y ahora tiene que recuperar la confianza. Lo veo para entrar, al menos para ir convocado», ha comentado.