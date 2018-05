Pepe Gálvez: «Hemos demostrado madurez»

Pepe Gálvez, (Calvià, 1974) fue uno de los grandes jugadores que ha dado el Real Mallorca y actualmente y tras varios pasos por el primer equipo, es uno de los técnicos emergentes del fútbol balear. Su experiencia es un valor incalculable en un banquillo como el del Mallorca B repleto de jugadores cuyo deseo es seguir sus pasos. El sábado se juega el campeonato ante el Poblense en Son Bibiloni en una final en mayúsculas.

¿Cómo está su equipo?

—Que un partido de Tercera cree tanta expectación no es muy normal y llegamos a este punto gracias al buen trabajo que han hecho todos los equipos y sobretodo los de arriba que hemos firmado una gran temporada. Estamos un poco expectantes y nerviosos porque no sabemos qué va a pasar, aunque confiamos que lo que pase sea bueno para nosotros.

¿Cómo lo llevan los futbolistas?

—Espero que estén tranquilos, unos lo llevarán mejor, otros peor, pero lo que está claro es que estos chicos han competido bien, han mostrado un nivel de madurez muy alto y también es muy bueno para su crecimiento este tipo de partidos.

¿Están en disposición de recuperar tanto ustedes como el primer equipo su espacio natural en el fútbol español?

—Sería ideal que los dos equipos consiguiéramos el ascenso este año y que el primer equipo regresara donde se merece. Quedará un paso en un futuro que es ascender a Primera. Lo importante es el primer equipo y nosotros estamos ahí también para seguir la estela.

Esta temporada casi no han fallado ni ustedes ni el Poblense. Eso dice mucho de la calidad de ambos equipos.

—La exigencia tan alta que ha tenido el Ibiza por ser primero nos ha hecho mejores al Mallorca B y al Poblense porque teníamos que seguir su estela y al final hemos conseguido fallar menos que ellos. Está claro que nos ha hecho mejores y cualquier de los tres equipos en otras temporadas ya serían campeones. No tiene que ser una decepción no ganar el campeonato para los dos que no lo consigan porque la temporada ha sido extraordinaria.

¿Jugarse la temporada a un partido es injusto?

—Lo veo un poco injusto para los dos equipos porque estamos cerca del récord de puntos de la Tercera División, creo que es así, creo que el Poblense está cerca del récord de goles y es injusto que uno de los dos se quede sin el premio del campeonato y seamos campeones o no hay que valorar este trabajo y no venirse abajo y luchar por el reto de ascender.

¿Recuerda una temporada como esta?

—Personalmente no lo recuerdo y menos jugarte la temporada con esta cantidad de puntos. Dudo que esto haya pasado otro año.

El partido es vital porque la diferencia entre ser primero o segundo puede ser clave en un palyoff.

—Es muy importante, también en lo anímico porque quieras o no ser campeón es algo muy bonito, da igual la categoría porque terminar primero es muy difícil. Ser primero te da una pequeña ventaja porque en una eliminatoria puedes enfocarla en dos partidos, en caso contrario hay que hacer un trabajo psicológico con los jugadores para que no se vengan abajo y seguir con la misma ambición y no decaer.

¿Contará con James?

—Está entrenando con nosotros, supongo que podremos contar con él. Tengo algunas dudas y bajas, pero seguro que el equipo que saquemos va a competir bien.

Usted ha sido uno de los grandes jugadores en la historia del Mallorca y el más joven en debutar en Primera. ¿Aprovecha esa experiencia para ilustrar a los jóvenes que dirige?

—Sobre todo intento que no cometan los errores que yo cometí por inmadurez. A mí me hubiera gustado que me explicaran estas cosas porque no habría cometido los errores que cometí, no solo en el fútbol, también en el día a día, en la vida. Si te guían un poco en situaciones que tú ya has vivido tanto en el fútbol como fuera eso es importante para el joven futbolista y el que consigue asimilar esto tiene muchas ventajas sobre el resto.