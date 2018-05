Vicente Moreno: «Llegamos bien al playoff»

«Me gusta lo que transmiten los jugadores; llegamos bien al playoff». Vicente Moreno esparce optimismo en las horas previas al último encuentro de la fase regular, un partido intrascendente ante el colista Deportivo Aragón que el Real Mallorca afronta «con la intención de ganar», aunque mirando de reojo al playoff de ascenso a Segunda División A que arrancará la próxima semana.

El técnico bermellón anunció cambios en el once titular aunque no precisó en qué tanto por ciento si bien dejó claro que alineará al «mejor equipo posible para ganar porque nuestra intención es ir a por los tres puntos» a pesar de que el grupo balear ya tiene asegurada la primera plaza del grupo. Lo más probable es que el preparador valenciano apueste por los jugadores menos habituales para dar descanso a los titulares.

Moreno afirmó que ve «bien al equipo en todos los niveles» y que llegan a la fase definitiva de la temporada tal y como estaba previsto. El entrenador masanasero no quiso profundizar en el posible rival en los playoff de ascenso porque «ahora solo pienso en el partido contra el Zaragoza B. Hasta el lunes no conoceremos rival y hasta entonces no podemos hacernos ninguna idea. Sabemos que sea cual sea, será un rival complicado por haber quedado campeón de grupo».

El técnico mallorquinista no quiso valorar el hecho de que el club haya fijado precios para los abonados, entre 3 y 10 euros, de cara al playoff: «Necesitamos a la afición más que nunca. Que la gente venga al campo y que esté apoyando al equipo. No ha sido un año fácil para los mallorquinistas y en cambio, han estado siempre con nosotros. Los jugadores se han sentido acompañados y hemos compartido con ellos la ilusión».