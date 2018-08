Vicente Moreno evita la euforia: «Solo hemos ganado dos partidos»

Vicente Moreno felicitó a sus futbolistas por el partido de ayer, la victoria ante el Rayo Majadadonda y otros tres puntos que les permiten contar las jornadas de Liga por triunfos. Pero también trató de rebajar la euforia recordando que por ahora «solo se han ganado dos partidos».



El técnico entiende que ahora es momento de que la afición disfrute porque estos últimos años en Segunda A se ha sufrido mucho, pero dentro del vestuario debe imperar la calma. «No podemos pasar del cielo a la tierra a esta velocidad, son dos partidos, será un año difícil y todo lo que podamos sumar ahora ya lo tendremos hecho, pero hay que tener los pies en el suelo. Estamos los últmios de la fila en muchas cosas y hay que ser humildes, correr más que los demás, entrenar más, pelear más que los demás y a partir de ahí habrá días como estos últimos dos partidos que ganaremos, pero con tranquilidad, no hay que cargar al equipo más allá del próximo partido», comentó.



Sin embargo, no quiso quitar un gramo de ilusión a la afición. «Después de sufrir tanto estos últimos años no vamos ahora a negarles que disfruten porque tienen derecho», comentó el técnico.



Dinámica

El técnico niega que por haber conseguido la victoria en estos dos primeros partidos de Liga, se pueda hablar ahora de una buena racha. No hay espacio de tiempo ni encuentros suficientes como para poder valorar esta situación tan drásticamente. «No creo que dos partidos sea una racha ni positiva ni negativa porque estaríamos siempre dentro de una u otra. Venimos de una tendencia positiva, de un ascenso y para esto tienes que ganar muchos partidos, al final entendemos que tenemos un equipo ganador y a día de hoy lo hemos acompañado con estos dos partidos en esta categoría. Cuesta una barbaridad ganar y hemos tenido además de hacer las cosas bien, esa pizca de suerte que hace que el resultado se decante de nuestra parte», manifestó Vicente Moreno.



El preparador mallorquinista no quiso valorar el trabajo a nivel individual de jugadores como Abdón y Castro y destacó la labor del conjunto. «Los delanteros han finalizado las acciones en estos dos partidos, pero el resto de jugadores también ayudan y mucho. Hay que doblar el trabajo y la defensa tiene que participar en ataque y el atacante tiene que hacer lo propio cuando toque defender, no destacaría a unos menos que a otros en este sentido, apuntó. Explicó también Moreno los cambios. «Ha habido momento en que las fuezas fallan y cuando esto pasa estan los compañeros del banquillo. No estábamos siendo capaces de tener el balón y buscamos algo más de pausa y posesión», conlcuyó