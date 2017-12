'Incerta Glòria', de Agustí Villaronga, encabeza las nominaciones de los X Premis Gaudí con 16

a película 'Incerta Glòria', dirigida por Agustí Villaronga, encabeza las nominaciones a los X Premis Gaudí con 16 candidaturas, ha comunicado este jueves la Acadèmia del Cinema Català en un acto en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.

'Estiu 1993', de Carla Simón, es el siguiente film más nominado por los académicos en 14 categorías; 'La Librería', de Isabel Coixet, obtiene 12 nominaciones, y 'Tierra Firme', de Carlos Marqués-Marcet, 11 candidaturas.

Completan la lista de producciones nominadas 'Brava' de Roser Aguilar, 'Abracadabra' de Pablo Berger y 'La Llamada' de Javier Ambrossi y Javier Calvo, con tres candidaturas; 'Julia Ist' de Elena Martín con dos; y 'La pel·lícula de la nostra vida' de Enrique Baró, 'Musa' de Jaume Balagueró, 'Nieve Negra' de Martín Hodara y 'Proyecto Lázaro' de Mateo Gil, con una. CATEGORÍAS DESTACADAS

En la categoría de mejor película en lengua catalana compiten 'Brava', 'Estiu 1993', 'Incerta Glòria' y 'La pel·lícula de la nostra vida'.

'Julia Ist', 'La Librería', 'La llamada' y 'Tierra Firme' pugnan para el galardón al mejor film en lengua no catalana.

'Estiu 1993', 'Tierra Firme', 'Incerta Glòria' y 'La Librería' se disputan el reconocimiento al mejor guión y sus directores el premio a la mejor dirección.

Respecto a los actores nominados a mejores protagonistas, destacan Antonio de la Torre por 'Abracadabra', David Verdaguer por 'Estiu 1993', Marcel Borràs por 'Incerta Glòria' y Ricardo Darín por 'Nieve Negra'. DOBLETE DE BRUNA CUSÍ

En el palmarés al mejor protagonismo femenino compiten Anna Cstillo por 'La llamada'; Bruna Cusí por 'Incerta Glòria' y 'Estiu 1993'; y Natalia Tena por 'Tierra Firme'.

'Dunkerque', 'La tortuga roja', 'Lady Macbeth' y 'Toni Erdmann' son las candidatas a mejor film europeo; y 'Amics per sempre', 'La llum d'Elna', 'Pau, la força d'un silenci' y 'Res no tornarà a ser com abans' optan a la mejor producción para televisión.

En la categoría al mejor documental compiten 'Classe valenta', 'La Chana', 'Lesa Humanitat' y 'Sasha'.

La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha destacado «el duro trabajo» que han supuesto estos 10 años de los Premis Gaudí, y ha puesto en valor «el movimiento permanente» de la Acadèmia, que proyecta los films candidatos en 33 municipios de Catalunya, y organiza cursos y encuentros de 'networking' durante todo el año.

Los premios, que en total cuentan con 22 categorías, se darán a conocer el próximo 28 de enero en una gala en el Auditori del Fòrum, en Barcelona, que estará presentada por el actor y también nominado David Verdaguer. PREMIO DEL PÚBLICO

Este año Mercè Sampietro recibirá el Gaudí d'Honor, y por primera vez la ceremonia incluirá el Premio del público, que a través de la web de la Acadèmia podrá decidir desde este jueves hasta el 22 de enero cuál es el film que más le ha satisfecho.

A cambio, el público participante de la votación optará a asistir a la entrega de los premios y a un abono en el portal FilminCAT, entre otras ventajas.