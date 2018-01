La Revetla recibe a The Dreaming Spires, herederos del power pop de los ochenta

Inglaterra, 1852. En pleno ecuador de la era victoriana, el poeta Matthew Arnold acuñó el término Dreaming Spires (agujas soñadoras) para referirse a la ciudad de Oxford. Hoy, esa denominación se ha convertido en eslogan para ensalzar este núcleo, famoso por albergar una de las universidades decanas del mundo. De ahí, precisamente, toma su nombre el proyecto de los hermanos Robin y Joe Bennett: The Dreaming Spires. Una banda que en su tercer disco, Paisley Overground (2016), eleva su estándar de calidad. La Plaça d’Espanya recibirá mañana viernes, a partir de las 21.00 horas, su singular propuesta con motivo de la Revetla de Sant Sebastià.

The Dreaming Spires tiene un pedigrí musical envidiable: sus dos miembros han militado en Goldrush y Danny and the Champions of the World; han tocado con Garth Hudson (The Band), Mark Gardener (Ride), Mercury Rev, Tim Easton y Saint Etienne. Además, mantienen su propio sello discográfico y organizan anualmente dos galardonados festivales en Inglaterra: Truck y Wood. Con semejante currículo no extraña que su debut en largo (Brothers in Brooklyn, 2012), un álbum apegado a la tradición del rock de autor americano, cosechara tan buenas críticas. Esta tendencia sigue en su tercera entrega, un LP con una factura cercana a Teenage Fanclub en la que el dúo renueva sus votos musicales, incorporando nuevos pliegues musicales, que refuerzan un ya de por sí robusto armazón instrumental.

The Dreaming Spires despliega un pop vitaminado, centrado en la magia de la ‘estrofa-estribillo-estrofa’, una fórmula clásica y sencilla que no por ello le funciona a todo el mundo. Sin embargo, la banda de los hermanos Bennett lleva años acreditando su bendita habilidad, deslizando melodías tan bien trenzadas que parecen escritas hace treinta años, cuando el power pop era un artefacto novedoso e incontenible y tenía en Big Star, The Romantics y los mencionados Teenage Fanclub a sus maestros de ceremonia. Ellos han sido la fuente de inspiración de esta talentosa banda, que captura aromas añejos en un cancionero orgulloso de nadar a contracorriente.