´Tres anuncios en las afueras´, BAFTA a la mejor película

Tres anuncios en las afueras, el filme de Martin McDonagh, ha sido galardonado en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, con el BAFTA a la mejor película. La cinta fue la triunfadora de la noche al hacerse con cinco premios: mejor película, película británica, actriz (Frances McDormand), actor secundario (Sam Rockwell) y guion original para McDonagh.

Una película que gira en torno a la historia de Mildred Hayes, una madre (McDormand) que alquila tres vallas de anuncios para llamar la atención sobre el crimen sin resolver del que su hija fue víctima. En la categoría principal, la de mejor película, se impuso a «Llámame por tu nombre», «El instante más oscuro», «Dunkerque» y «La forma del agua».

«Gracias a todos. Esta es una película optimista, pero también trata sobre el enfado. Estamos viendo que el enfado es la única forma de conseguir la atención de la gente, y por eso le damos las gracias a los Bafta», aseguró McDonagh sobre el escenario tras recibir la 'máscara' de manos del actor británico Daniel Craig.

«Ya hemos dado las gracias antes, así que podemos terminar rápido e irnos a cenar», comentó, entre risas, Graham Boradbent, uno de los productores del filme, al recoger el premio. Tres anuncios en las afueras, que ya ganó el Globo de Oro a mejor película el mes pasado, se postula así como máxima favorita para conquistar el preciado Óscar en esta misma categoría el próximo 4 de marzo.

Este sería el segundo Óscar para el británico McDonagh, quien en 2006 recibió el premio de la Academia de Hollywood a mejor cortometraje por «Six Shooter».

La forma del agua se hace con tres premios

Guillermo Del Toro ha conseguido el BAFTA a mejor director por su nueva película. «Gracias a la Academia por todo el apoyo brindado. La cultura inglesa me ha marcado mucho y me ha inspirado desde siempre. No oculto lo importante que han sido en mi carrera», aseguró el mexicano con la 'máscara' en mano, recibida de manos de Patrick Stewart y Naomie Harris.

Este es el segundo BAFTA que gana Del Toro, tras el conquistado en 2007 en la categoría de mejor película de habla no inglesa por «El laberinto del fauno».



La fantasía romántica de Del Toro, ambientada en Baltimore (Estados Unidos) en 1962 y que narra la historia de una joven conserje que trabaja en un laboratorio del gobierno de alta seguridad durante la Guerra Fría y se enamora de una criatura humanoide-anfibia capturada, optaba a 12 'máscaras' en la gala de esta noche.

Pero finalmente se ha llevado tres: mejor director, música (Alexandre Desplat) y diseño de producción.

Guillermo del Toro, que ya ganó el pasado mes de enero el Globo de Oro a mejor director, se postula así como máximo favorito para los premios Óscar en esa categoría