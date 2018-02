El Mallorca Live Festival regresa «consagrado» y redoblando su apuesta

El Hotel Innside Bosque de Palma fue el escenario escogido para presentar la tercera edición del Mallorca Live Festival, que tendrá lugar los días 11 y el 12 de mayo en el antiguo recinto del Aquapark de Calvià. El evento, que reúne a algunos de los principales exponentes del indie, el rock y la electrónica a nivel nacional y europeo, repite localización tras el «éxito» de la pasada entrega, que reunió a más de 17.000 espectadores.

Mikel Izal y Emanuel Pérez ‘Gato’, del grupo Izal; Luis Alberto Segura, de L.A.; y Jaime Soriano, de Sexy Sadie –que celebra su 20 aniversario–, acompañaron en la rueda de prensa al alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal; al director y el director artístico del festival, Álvaro Martínez y Sebastián Vera, y a la directora de marketing de Sol Melià, Sara Matarrubia.

La organización prácticamente ha duplicado el presupuesto respecto al año anterior, de un millón a 1,8 millones de euros. Las previsiones avanzan una asistencia récord de 24.000 asistentes, cifras que obligan a poner en marcha una infraestructura ambiciosa, que incluye tres escenarios y áreas gastronómicas, de descanso y VIP.

Cartel

Sebastián Vera, director musical del festival, fue el encargado de desvelar el cartel definitivo del evento, a la espera de «algún cambio de última hora». The Prodigy y Primal Scream encabezan un nutrido programa que deparará 20 horas de música de la mano de Izal, Kase.o, !!! (Chk, chk, chk), Black Lips, Solomun, Nina Kraviz, Vitalic Live, Henrik Schwarz, Macaco, La Casa Azul, Muchachito, La Raíz, El columpio asesino, L.A., Sexy Sadie (que celebran el 20 aniversario de su álbum más emblemático, It’s beautiful it’s love), Morgan, Polock, Bad Gyal, Chancha Via Circuito, Oso Leone, Los Espíritus, Sobrinus, El Petit de Cal Eril, DJ Coco, DJS from Mars, Agoraphobia, The Wheels, Jump to the Moon, Jane Yo, Gate 4, Cápital, Borchi y su Doble Redoble, Thony Bloom, The Market Noise, Kiko Melis y Monxos.

Las entradas pueden adquirirse ya desde la web oficial del festival a partir de 55 euros.