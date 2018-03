Doce bandas de las Islas versionan a Tomeu Penya en un CD «tributo»

Las canciones de Tomeu Penya, así como su personalidad arrolladora, forman ya parte del imaginario de varias generaciones. No en vano, el cantautor de Vilafranca de Bonany lleva cinco décadas sobre los escenarios y 36 años escribiendo sus temas. De una de esas generaciones han surgido innumerables solistas y grupos a los que el repertorio de Penya ha servido de «inspiración». Ahora, doce nombres de la escena musical de las Islas transportan algunos de esos clásicos «al siglo XXI» en un CD tributo, Illes dins un disc, producido por IB3, a cargo de Joan Tries, y el sello Blau, con Miquel Àngel Sancho al frente.

Grabado en directo el pasado noviembre en los estudios de la cadena autónimica, ya está a la venta en formato físico y digital. En concreto, nutren el CD Roger Pistola, que versiona De tot cor; Maria José Cardona (Lluna de Formentera), Jorra i Gomorra (M’agrada es rock), Roig! (En sentir una guitarra) Salvatge Cor hacen suya Plou; Jansky transforma Abaix, amunt; Donallop (Una aclucada d’ull), L’equilibriste (Un tassó de suc); Marga Rotger (Això és pecat), Vers endins (Havanera), Xanguito (No em donis la culpa), e Ipops, con Sa perdiu revetellera.

«Me he visto superado por estos grupos, me he dado cuenta de que los jóvenes están muy preparados», apuntó ayer el propio Tomeu Penya en la presentación del CD, una impresión que tuvo tras escuchar las canciones. «Me hacen sentir muy orgulloso, no sé si alguna versión es mejor que la mía... Me han hecho un favor, porque muchas de esas canciones surgen de unas vivencias, y muchas de ellas ya las había olvidado, les doy las gracias porque son unas canciones excepcionales», añadió.

Acompañándole, se encontraban varios músicos de las formaciones que le han versionado. Una de ellas, Glòria Julià, de Vers endins, reconoció que este proyecto le hizo especial ilusión porque «canto las canciones de Tomeu desde que era pequeña». En su caso, Havanera suena en una versión más «tradicional y poética», estilo que marca a este grupo. Por su parte, Albert Riutort, de L’equilibriste, expresó que, en su caso, el esfuerzo se centró «en hacer una versión, no una copia». Mientras, Toni Duarte, de Ipops y también de Vers endins, haciendo doblete, avanzó que su Sa perdiu revetllera suena, precisamente, «festiva y verbenera».

Joan Tries, alma mater de este proyecto, desveló que la presentación oficial de Illes dins un disc será entre finales de abril y mayo en el Teatre Xesc Forteza (Palma), en formato de gala, y piensa en llevarlo a los territorios de habla catalana. Además, pronto se desvelarán clips de la grabación del CD.