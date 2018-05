Usun Yoon: «Grabar un corto es mucho más fresco e intenso que un largometraje»

Usun Yoon (1977, Corea del Sur) es actriz, presentadora y amante de Mallorca a partes iguales. Este fin de semana, la reportera que saltó a la fama por El Intermedio está en la Isla rodando el cortometraje Eventual o a la calle, del director y guionista Óscar Guía, que se presentará en la tercera edición del Certamen de cortos de Port Adriano.

El cortometraje Eventual o a la calle va de una mujer que tiene presiones en su trabajo, ¿porqué se decidió a aceptar el proyecto?

—Lo que más me gustó del corto es como muestra que muchas veces todos nuestros miedos y preocupaciones son un reflejo de los sueños, es un poco el juego de esta preocupación, ya que no sabemos si los sueños son reales o no lo son.

Ha participado en anuncios, videoclips, programas de televisión, largometrajes, cortos... ¿dónde se siente más cómoda?

—Depende el proyecto, me tiene que motivar, da igual si es teatro, televisión... Hay proyectos que me motivan. Lo que normalmente me motiva es encontrarme con mi gente, la gente que me valora las cosas buenas que tengo y que tenga más o menos el mismo estilo, ideas e ilusión que puedo tener yo por el proyecto. Es entonces cuando se hace un equipo muy familiar, lo das todo y ahí está la cosecha del sudor, es muy bonito.

¿Qué tal se le da trabajar con Óscar Guía, el director del cortometraje?

—Bueno, todavía [por el viernes] no hemos comenzado, será la primera vez que trabajemos juntos, pero me parece que se nos dará muy bien. Yo confío mucho, porque creo que la grabación va a ser muy cuidada estéticamente a nivel de imagen.

¿Qué diferencias encuentra entre trabajar en un cortometraje y hacerlo en un largometraje?

—Yo creo que el cortometraje es más intenso y más fresco, como tiene límite de tiempo es más reducido y el trabajo se hace más intenso. El largometraje se rueda con más tranquilidad, aunque hay grabaciones muy calculadas.

Había visitado antes Mallorca por temas laborales, ¿qué tal es trabajar en la Isla?

—Yo creo que he venido unas diez veces... muchas veces por eventos de sobrasada y también de vinos. Además soy madrina de la Fundació Natzaret.

A veces los guionistas tienden a encasillar a los personajes orientales, africanos o latinos en papeles menores, ¿cual es su punto de vista?

—Sí, a veces te encasillan, pero al entrar en El Intermedio ya lo sabía. No pasa nada, además antes sólo había hecho drama y desde que salí también me llaman para hacer comedia, y estoy encantada. Hay que aprovechar.

¿Qué proyectos futuros tiene Usun Yoon en mente?

—Todavía no se puede desvelar nada, pero puedo adelantar que se está cocinando un proyecto novedoso, y que ahora mismo está de tendencia.