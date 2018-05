Bersuit se postula «del lado de los más desfavorecidos» en el disco ‘La nube rosa’

Bersuit Vergarabat, una de las bandas más representativas de Latinoamérica, regresa a la isla dos años después de su última visita para brindarnos un repaso por su interminable lista de éxitos. Clásicos como El tiempo no para, Espíritu de esta selva, Se viene, Toco y me voy, Sr. Cobranza, Un pacto, El tiempo no para y La argentinidad al palo, entre muchos otros, se mezclarán con los cortes de su último álbum, La Nube rosa (2016), el próximo 6 de junio en la sala Es Gremi de Palma.

A principios de los noventa, las bandas de rock latinoamericano rompieron sus vínculos musicales con Inglaterra y Estados Unidos. Renegaban del aspecto dandi de los conjuntos ingleses, así como del look motero americano. Bandas como Café Tacuba, Los Fabulosos Cadillacs o los porteños Bersuit lideraron ese movimiento que, por primera vez en la historia del rock argentino, mezclaba el rock con elementos propios de su folclore musical: guarachas, tango, cumbia, murga y otros ritmos locales. Treinta años después, 13 discos avalan a Bersuit como una de las referencias del rock latino más relevantes de todos los tiempos. Datos sostenidos en su millón y medio de discos vendidos, así como en la hazaña de llenar varias veces el estadio de River Plate de Buenos Aires. Y en todo este tiempo no han cambiado sus señas de identidad: «Bersuit siempre estuvo en la búsqueda de diferentes ritmos, la verdad es que somos una banda difícil de clasificar», subraya Juan Subira, miembros fundacional del combo argentino.

Esa inquietud hacia los sonidos de raíz late con firmeza en La nube rosa, un disco en el que el público «no encontrará nada diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, conecta plenamente con nuestra identidad ‘bersuitera’». Otra de las constantes del conjunto porteño es su innegociable compromiso social, que sigue presente en su nuevo material: «Tocamos temáticas sociales, ya sea en clave potente o de forma más introspectiva. Bersuit siempre ha estado del lado de los más desfavorecidos, tratamos que nuestras canciones toquen la fibra de la gente». Canciones que, con su desacomplejado maridaje, han dejado un reguero de clásicos y un poso eterno. Precisamente, esa trascendencia es la que desean trasladar al público del otro extremo del charco. Y es que, pese a su veteranía, fuera de la frontera Argentina la banda sigue en proceso de expansión. «Desde hace algunos años mantenemos un contacto con España, hay una numerosa colonia de argentinos, menor que tiempo atrás ya que con la crisis muchos regresaron», apunta el músico.

En la actualidad, la banda compagina su gira española con la creación de nuevas canciones, «acabamos de grabar un single», adelanta. Aunque su nuevo álbum aún tardará en llegar, «tenemos ganas de completar un disco, pero no sabemos si saldra este año o en 2019», concluye.