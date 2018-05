Llega 'The Hole Zero' a Mallorca, un viaje cabaretero a los 80

Más «cuidado y renovado», «el mejor show de los tres». El recinto de Son Fusteret volverá a ser ocupado este verano por la carpa de uno de los espectáculos más exitosos dé los últimos años, The Hole Zero.

La tercera entrega de este montaje, una «precuela» de la primera y segunda parte que se ambienta en la Nochevieja de 1979 al 1980. La Terremoto de Alcorcón, 'alter ego' de la actriz y vedette Pepa Charro, es una de las tres maestras de ceremonias de este cabaret gamberro y atrevido, que se estrenará el 29 de junio y se podrá ver hasta el 22 de julio.



Música y voz en directo, «espectaculares números de circo y acrobacias» y muchas sorpresas más es a lo que invita The Hole Zero, que se instalará en Son Fusteret precedido por el arrolador éxito de The Hole y The Hole 2, que atrajeron en Ciutat a 31.000 y 29.000 personas, respectivamente.

Las entradas ya se pueden adquirir en la página web oficial de The Hole y, antes del estreno, estarán disponibles «suculentos descuentos porque nos adaptamos a todos los bolsillos», ha explicado este viernes La Terremoto, quien ha presentado el montaje en el bar que regenta en el Casc Antic de Palma, el Flexas, junto al director de la gira, Carlos Alexandre.