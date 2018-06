El Teatre Principal estrena ‘Norma’, tragedia neoclásica y «cumbre del ‘bel canto’»

Diez años después, Norma, de Vincenzo Bellini, regresa este miércoles, a las 20.00 horas, a la Sala Gran del Teatre Principal de Palma. «Es una tragedia neoclásica exigente, una de las cumbres del bel canto», señala Carlos Forteza, director del Teatre Principal. De hecho, el espectador reconocerá arias como Casta Diva, la plegaria a la luna de Bellini.

La pieza, dirigida por Lorenzo Amato (escena) y Andrés Salado (música), también podrá verse el viernes 8, a las ocho de la tarde; y el domingo 10, a las seis. El elenco está formado por la intérprete Yolanda Auyanet, como Norma, quien reconoce que «es mi papel fetiche porque, aparte de la belleza de la música, es uno de los personajes más completos». A ella le acompañan Sergio Escobar (Pollione), Ketevan Kemoklidze (Adalgisa) y Antoni Lliteres (Flavio), entre otros.

Además, el Cor del Teatre Principal de Palma, bajo la batuta de Pere Víctor Rado, también tendrá un gran protagonismo en la función, junto a la Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Lorenzo Amato advierte que en «la mayoría de las producciones que he visto de Norma dan mucha importancia a la espectacularidad, pero yo me he centrado en el dramatismo y la humanidad de los personajes y la riqueza de la naturaleza».

Otro de los componentes importantes de Norma es el audiovisual, pues se incluyen videoproyecciones que amenizan las cerca de tres horas que dura la función, dividida en dos actos con una pausa de 25 minutos.