Así será el concierto de Operación Triunfo en Mallorca

La gira de Operación Triunfo recalará este miércoles en Mallorca. Los 16 triunfitos de esta edición se subirán al escenario del polideportivo Mateu Cañelles de Inca para hacer bailar y cantar a todos los seguidores del programa musical de TVE.

Al concierto empezará a las 21.30 horas, pero se espera que los fans fieles al formato estén haciendo colas desde primera hora de la mañana. La espera será dura, ya que durante todo el día habrá temperaturas superiores a los 26º.

Durante alrededor de dos horas de espectáculo en directo los asistentes podrán revivir las mejores actuaciones de los artistas dentro de la academia de OT. No faltarán canciones como Arde de Aitana, City of stars interpretada al piano por Amaia y Alfred o No puedo vivir sin ti de Aitana y Cepeda.

El broche más mallorquín lo pondrá Ricky Merino, la única representación de Mallorca en esta edición del concurso. Con un ritmo frenético y alocado, el cantante será de los primeros en salir al escenario y transmitir su energía positiva al público con el tema Let me entertain you. De hecho, Ricky ya ha manifestado en sus redes sociales la «emoción» que siente por actuar en «la roqueta».

Son muchos los fans que ya esperan con ganas la llegada de los triunfitos a la Isla y así han querido hacérselo llegar a través de las redes sociales. En Instagram y Twitter con el hashtag #OTConciertoMallorca ya se han compartido muchas de las pancartas que piensan desplegar durante la noche de este miércoles. Además, ese mismo hashtag servirá para compartir momentos con el resto de seguidores que no podrán asistir al concierto.

Con motivo de este espectáculo, Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) habilitará servicios especiales de tren durante la madrugada del miércoles 20 al jueves 21 de junio entre Inca y Palma, en ambos sentidos, para facilitar la vuelta de todos aquellos que quieran asistir al concierto.