La periodista Patricia Moreno expone en Macedonia sus fotografías sobre las casas de Teresa de Calcuta

La periodista mallorquina Patricia Moreno inaugurará el próximo día 5 de septiembre una exposición de fotografía en Skopie, capital de la República de Macedonia, sobre sus viajes a las casas de la congregación de Teresa de Calcuta.

La muestra cuenta con un total de 29 fotografías y se expondrá en el Memorial House de Skopie, ciudad donde nació la santa.

«Hace dos años hice un viaje por Macedonia y me pasé por el Memorial House. Hablé con el personal de allí y les enseñé fotografías que había hecho en Calcuta, Benarés y Etiopía de las casas de Teresa de Calcuta. Me pidieron que les mandase unas cuantas y hace un par de meses me dijeron que querían exponerlas allí y que en la inauguración estaría el ministro de Cultura».

Moreno explica que «no daba crédito. Lo primero porque son imágenes hechas con un iPhone, no es profesional. Estuve tres días sin decírselo a nadie porque necesitaba asimilarlo yo primero».

Moreno dedica sus vacaciones al voluntariado y tiene una conexión especial con la Madre Teresa: «En 2002, mi marido tenía un tumor cerebral maligno y no le daban más que tres meses. Sentí un pálpito que me llevó a conectar con un médico de Orlando, hindú, que le salvó. Ya hace 16 años y sigue vivo; es una de las pocas personas que lo ha conseguido».

Después, asegura: «Sentí que tenía una deuda vital». Se ha dedicado a conocer mundo a través de las casas de la congregación. «No es un sacrificio dedicar mis vacaciones a ayudar», explica esta periodista que fue jefa de prensa en Educació en tiempos de Bauzá.