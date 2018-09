El «dilema» y la «presión social» para ser madre, lo nuevo de Marcos Callejo

«La locura de la película Madre [estrenada en septiembre de 2017, protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem] y la pausa y el silencio de la serie El cuento de la criada [basada en la novela de Margaret Atwood y que emite HBO]». Así resume Marcos Callejo (Palma, 1996) su último proyecto, el cortometraje Mamá, que está previsto que esté finalizado el próximo mes de noviembre, tras dos meses de postproducción. El rodaje arrancó el viernes 31 de agosto y concluyó este lunes en una casa familiar del propio cineasta, ubicada en el barrio de es Molinar de Palma.

El director de Street Ho Productions y de las cintas Zero y Retorno –que abrió el Festival Atlàntida el pasado junio–, se embarca en una nueva aventura cinematográfica que nada tiene que ver con sus trabajos anteriores. «Cada verano, durante los últimos cinco años, hemos realizado una película. Este año, sin embargo, hemos querido tomarnos un descanso y probar con otro formato», explica.

«Cada proyecto que emprendo es nuevo, pues de lo que se trata es de aprender. Hasta ahora, en cuanto a contenido, he narrado historias de ciencia ficción y de fantasía; pero este corto es sencillo, real», apunta.

«En Mamá juego mucho con el silencio, hay muy poco diálogo. Un 70 por ciento de la cinta no tiene conversaciones. El peso recae en los actos, las acciones de los personajes y sus reacciones; apenas hay movimientos, lo más importante es la contención y el silencio. El tema de la cinta no se dice, se desprende de lo que se supone a partir de los gestos y las miradas», detalla Callejo.

Con guion de Carla Martínez, Mamá narra «el dilema de Ana [Marta Obrador] de si ser madre o no. Tiene que hacer frente a las presiones de su familia y de toda la sociedad. A partir de ahí se abre el debate de si Ana quiere ser madre o no, de qué quiere realmente», advierte Callejo, quien confiesa que «aunque no es un tema que me afecte directamente, sí que lo he vivido en mi entorno, donde a veces la mujer no puede elegir y se la reduce a una función biológica: reproducirse».

El corto ha sido posible gracias a una campaña de crowdfunding en la plataforma Verkami, que culminó el pasado 26 de agosto con la recaudación de 2.000 euros, consiguiendo el objetivo inicial. En cuanto al estreno, Callejo dice que «dependerá del festival que lo seleccione».