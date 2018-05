Reconversión total en Magaluf

El proyecto de reconversión turística de Meliá Hotels International está a punto de finalizar. Desde que presentara su ambiciosa idea para reposicionar Magaluf, entonces un destino maduro y decadente, han pasado más de seis años en los que han transformado once hoteles con una inversión de más de 230 millones de euros.

El Govern de José Ramón Bauzá otorgó la declaración de interés general autonómico el 30 de septiembre de 2011. Era el mismo día en el que Gabriel Escarrer Jaume, CEO de Meliá Hotels International, presentaba el proyecto de reposicionamiento de los establecimientos de Meliá en Magaluf. No obstante, el proyecto inicial también ha experimentado algunos cambios sustanciales. Inicialmente, estaba previsto que el Sol Jamaica debía rehabilitarse para otorgarle un carácter residencial. Además, estaba previsto que los antiguos Sol Trinidad y Royal Beach -hoy reconvertidos en Sol House The Studio Calviá Beach y Sol Wave House- se transformaran en condohoteles, aunque no se tardó en modificar la idea original.

En ese momento el dilema era renovarse o morir. Magaluf estaba sumida en una decadencia motivada por la sobreexplotación, la falta de inversión, el acortamiento de las temporadas y la aparición de destinos competidores más asequibles, una situación que se agravó todavía más con la crisis.

La compañía eligió renovarse y con su ambicioso plan para la costa de Calviá pretendía alargar la temporada, atraer más turismo familiar y adulto, potenciar el turismo MICE y deportivo, modernizar y mejorar la oferta complementaria de ocio y comercial, así como mejorar la seguridad, la convivencia y la reputación del destino.

PRIMERAS REFORMAS. Las reformas de los primeros establecimientos comenzaron con prontitud y en julio de 2012 abrió sus puertas el Sol Beach House Mallorca, que años después se convertiría en el primer Me en la isla. El Sol Wave House, antiguo Royal Beach, abrió también en verano de 2012 con una marcada impronta juvenil, pero con una oferta sustancialmente mejorada. Además, una piscina de olas se convertía en el principal reclamo de un establecimiento orientado al público joven, con presencia en las redes sociales y con un alto poder adquisitivo.

El proyecto de Meliá recibió un fuerte espaldarazo cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió a la empresa la Placa al Mérito Turístico en noviembre de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy reconocía así el proyecto de reposicionamiento turístico de Magaluf. Gabriel Escarrer Jaume recogió la distinción el 4 de diciembre de manos del entonces ministro José Manuel Soria.

En diciembre de 2012, Meliá Hotels International informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la creación de una nueva Joint Venture firmada con el grupo Katmandu y su filial Producciones de Parques. Era un nuevo paso en la alianza, entonces solo comercial, que se había anunciado un año antes. Nacía así el Sol Katmandu Park & Resort, un complejo temático de nueva generación. Ya entonces se anunciaba la intención de la multinacional mallorquina de reformar y modernizar por completo el establecimiento, como así sucedería. Además, el Sol Katmandu Park & Resort subió de categoría y se convirtió en un establecimiento de cuatro estrellas.

También durante el periodo hivernal entre 2012 y 2013 fueron reformados el Cala Blanca y el Sol Antillas.

Ya en 2014, el Sol Beach House se convirtió en el primer establecimiento de Me en Mallorca, que cuenta con 256 habitaciones.

Los últimos meses de 2014 y los primeros de 2015 fueron de gran intensidad en varios establecimientos de Meliá en Magaluf. El proyecto de reposicionamiento de la zona daba un nuevo e importante paso adelante con la reforma de cinco establecimientos más.

SEGUNDA FASE. El antiguo Sol Trinidad experimentó una reforma integral y reabrió sus puertas como Sol House The Studio Calviá Beach. Está dirigido a un público joven, cuenta con una decoración fresca y moderna y tiene un Dj durante casi todo el día.

Además, en verano de 2015 abrieron también con sustanciales mejoras el complejo Sol Palmanova, formado por los antiguos hoteles Los Mirlos y Los Tordos y que se comercializa con la fórmula all inclusive; el Sol Guadalupe, que experimentó una renovación de habitaciones y zonas comunes; el Sol Barbados, con una renovación de todas las habitaciones y nuevos servicios como piscinas temáticas pensadas para el turismo familiar, y el Sol Beach House Cala Blanca, que se transformó en un establecimiento solo para adultos y que cuenta con el estilo de la marca Desigual en la decoración fruto de un acuerdo de colaboración entre ambas compañías. Además, el Sol Katmandu Park & Resort completó la reforma del 100% de sus habitaciones.

Asimismo, el Me Mallorca experimentó un cambio muy importante en su imagen exterior, puesto que se acristalaron todos sus balcones, completándose así la transformación de la fachada.

La reconversión de la planta hotelera de Magaluf ha venido acompañada de diferentes inversiones públicas para mejorar los espacios exteriores de la zona. La principal iniciativa fue la mejora de la Avenida Magaluf, que se ha convertido en un bulevar con el objetivo de dar más espacio a los peatones y potenciar los comercios con la ampliación de aceras, cambio de tuberías y embellecimiento de la zona con vegetación autóctona.

Durante el invierno de 2015/2016 se remodeló de forma integral el Meliá Antillas, hoy Meliá Calviá Beach. Redujo el número de habitaciones de 329 a 316 para dotar el establecimiento de más servicios orientados al turismo de calidad y MICE. Cuenta con varias salas habilitadas para reuniones y congresos, un completo spa, gimnasio, una extensa oferta gastronómica, club para niños y una zona más exclusiva denominada The Level.

Con la puesta en marcha del nuevo hotel Calviá Beach The Plaza y el centro comercial Momentum, que ofrecerá también el primer parking subterráneo de la zona, concluye el proyecto de reconversión de Meliá en Magaluf.

La inversión ya ha empezado a dar el rendimiento esperado. El cliente de los hoteles de Meliá ha cambiado: un 70% son familias y parejas de adultos, frente a solo el 22% de público joven, y un 8% son otros perfiles vinculados al turismo MICE. Todos los hoteles de la zona gestionados por Meliá han pasado a cuatro estrellas y el ingreso medio por habitación disponible (RevPar) ha presentado un crecimiento medio anual del 11%, mientras que el empleo ha aumentado un 54% entre 2011 y 2017.