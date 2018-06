Cut&Go fabrica in situ

Cut&Go se define como una project factory de diseño y producción. Da soluciones a creativos de diversos sectores. Se dedica a realizar proyectos basados en tecnología robótica y control numérico apoyados con escaneado en 3D y realidad virtual y aumentada. Útilizan técnicas de ingeniería inversa que, conjuntamente con software avanzado en diseño paramétrico y generativo, fabrican elementos innovadores para un amplio abanico de sectores.

Solo un año después de su creación lanzan al mercado un nuevo modelo de negocio siguiendo su perfil de empresa innovadora. Su nueva apuesta es la fabricación in situ con las Unidades Móviles de Procesado. Son pioneros en el desarrollo del concepto smart factory mobile, máquinas de última generación con esta tecnología y el know how made in Baleares, todo ello adaptado en contenedores marítimos y puestos en el punto de servicio en cualquier parte del mundo, listos para empezar a procesar productos de forma inmediata y con la máxima rapidez, precisión y calidad y con una reducción de costes para los clientes.

Esta empresa, propiedad de Manuel Granero y Félix García, desembarcó en el mercado hace tan solo un año para revolucionar el sector de la producción y el diseño. Se dedica a dar soporte técnico a creativos de diversos sectores, desarrollando y fabricando la idea que aporta el cliente. Aconsejan en productos y técnicas de procesados, que es su especialidad. Y una vez están de acuerdo, empiezan la fabricación. Cut&Go desarrolla su actividad en un amplio espectro de sectores como arquitectura, decoración, interiorismo, náutica, arte, moda, marketing, publicidad, eventos, escenografía, cine y televisión.

La primera fase de cualquier proyecto es el estudio del trabajo que se plantea para definir con qué tecnología trabajarán y en qué formato, 2D o 3D. Después se elige el material. Antes de procesar visualizan mediante realidad virtual o aumentada los elementos a fabricar. Posteriomente se realiza la simulación del proceso en máquina. Una vez está todo correcto, lo fabrican y pasa a la fase de acabados, como puede ser pintura u otros tratamientos para dar la estética final del producto.

Cut&Go utiliza tecnologías diversas como Láser C02 y fibra, plasma de alta definición, fresado robótico 3D, fresado multi-material 2D - 3D, termoconformado y sublimación, escaneado de alta resolución, impresión aditiva 3D, etc. En cuanto a materiales, trabajan los tradicionales, como madera, hierro, latón o aluminio, y sobre todo materiales de nueva generación, en lo que son expertos. Entre estos últimos están el Solid Surface, composites, paneles fenólicos, polipack, DMF, plásticos técnicos, metracrilatos, etc.

En la actualidad, la principal actividad de Cut&Go se basa en la fabricación de elementos para hoteles y obra civil de alto standing. La empresa trabaja en Balears, Canarias, la Península Ibérica y sobre todo en el Caribe (México y República Dominicana) aunque tiene su base en Palma. Exportan tecnología y know-how balear a estos países.

CONTENEDORES. El nuevo servicio de Cut&Go es la fabricación a domicilio con las Unidades Móviles de Procesado (UMP). Se trata de contendores adaptados que llevan las máquinas al lugar donde se realiza el proyecto y procesan in situ. Las nuevas unidades se están fabricando en estos momentos y estarán operativas aproximadamente en dos meses. Las máquinas pueden estar dirigidas y controladas por remoto desde Palma o desde la oficina técnica que lleva el contenedor. “Podemos visualizar online cualquier proceso que se realice”, comenta Félix García. Lo único que necesitan es conexión a internet, ya que también vienen equipados con un grupo electrógeno autónomo.

“Si vemos que el proceso tiene que ser largo, enviamos el contenedor al lugar donde se tiene que realizar el proyecto. Los beneficios son múltiples: el trabajo puede ser más rápido y preciso y ahorra grandes costes”, explican Manuel y Félix. “En estos momentos el traslado de los materiales es muy elevado. En cambio, la apuesta de Cut&Go es trasladar la fábrica. El concepto de fabricar aquí y trasladar allí está desapareciendo poco a poco. Nuestro modelo de negocio es más versátil, pues cuando acabamos el trabajo en una localización lo trasladamos a otra”, indica Manuel.

“Trabajando en el terreno las medidas se pueden comprobar y el trabajo es más preciso ya que, actualmente, si existe un inconveniente sea por el motivo que sea se tardan muchos días para enviarlo de nuevo a pesar de que el trabajo se hace en diez minutos. En cambio, enviando el contenedor, si una pieza sale mal, en cinco minutos se fabrica otra y se soluciona el problema al instante”, puntualizan.

Cut&Go cuenta con un equipo cualificado multidisciplinar formado por ocho personas contratadas de forma fija y 10 subcontratados. La inversión tecnológica es de 1,4 millones de euros y tienen la previsión de invertir 0,2 millones más en los tres próximos años.

Manuel Granero y Félix García se muestran muy entusiasmados por la gran acogida que ha tenido la empresa, sobre todo en el sector de la reforma hotelera. Son conscientes de que tiene un potencial único en Balears y están entrando con fuerza en el resto de mercados con especial relevancia en el Caribe, emplazamientos clave para alcanzar el éxito.