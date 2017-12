Un bombardeo de la coalición deja 23 muertos en un mercado en Yemen

Al menos 23 personas -entre ellas trece civiles- han muerto este martes en varios bombardeos llevados a cabo por la coalición que encabeza Arabia Saudí contra un mercado en una localidad controlada por los huthis en la provincia de Taiz (suroeste), en Yemen.

Fuentes citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han indicado que los ataques han dejado trece civiles muertos y 17 heridos, así como diez huthis muertos.

Por su parte, la agencia yemení de noticias SABA, controlada por los huthis, ha elevado a un centenar el número de víctimas civiles -entre muertos y heridos-, sin dar más detalles al respecto.

Los ataques han tenido lugar después de la muerte de catorce civiles en un bombardeo llevado a cabo en la noche del lunes por la coalición en la localidad de Tahtia, situada en la provincia de Hodeida (oeste), según fuentes oficiales citadas por SABA.

La coalición liderada por Arabia Saudí ha lanzado miles de ataques aéreos contra los huthis, sus fuerzas aliadas y civiles desde que comenzó su intervención en la guerra de Yemen para respaldar a las fuerzas del Gobierno que encabeza Abdo Rabbu Mansur Hadi.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que los ataques aéreos lanzados en Yemen por la coalición tras la muerte del expresidente Alí Abdulá Salé el 4 de diciembre habían acabado hasta entonces con la vida de 136 civiles.

Los huthis, por su parte, han lanzado varios misiles contra territorio saudí, la mayoría hacia el sur del país desde 2015 aunque no han causado daños importantes.

Irán, que es el principal rival regional de Arabia Saudí, ha negado que haya suministrado armamento a los huthis, que se hicieron con el control de la capital yemení, Saná, hace más de dos años.

Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha puesto el foco en que 2017 ha sido «un año horrible» para los niños de Yemen, agregando que más de 80 niños han muerto o resultado heridos en diciembre a causa del conflicto.

La representante de UNICEF en el país asiático, Meritxell Relaño, ha alertado además de que millones de niños hacen frente al brote de cólera, la hambruna y la falta de servicios médicos a causa del bloqueo de la coalición que encabeza Arabia Saudí.

Así, ha reclamado una solución política para el conflicto, advirtiendo de que muchos más niños morirán si no se alcanza un acuerdo para poner fin a las hostilidades en el país, sacudido por el conflicto desde hace más de dos años.

Relaño ha relatado que conoció recientemente a una mujer y su hijo de siete años en un hospital en Adén, señalando que el niño «era piel sobre huesos».

«La pregunté por qué no fue antes al hospital, y me dijo que no podía permitirse el viaje en autobús al hospital. Los niveles de pobreza en las familias han llegado a unos niveles insostenibles», ha lamentado.