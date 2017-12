Un avión regresa a mitad de vuelo a Los Ángeles por tener un pasajero equivocado

Un avión que volaba el martes desde Los Ángeles hacia Tokio regresó a mitad de camino a la ciudad californiana después de que la tripulación descubriera que uno de sus pasajeros se encontraba en la aeronave por equivocación.

La aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) lamentó hoy el incidente en su cuenta de Twitter y pidió perdón a los pasajeros afectados del vuelo 175, que tenía que haberles llevado el martes desde Los Ángeles a Tokio.

ANA detalló que, ya en el aire y en rumbo hacia Tokio, la tripulación se dio cuenta de que uno de los pasajeros había abordado el vuelo por equivocación, según un comunicado.

Tras notificarlo al piloto y como parte del procedimiento de seguridad, el avión regresó a Los Ángeles.

Este incidente adquirió cierta relevancia en las redes sociales, ya que en el vuelo viajaba el cantante John Legend y su esposa, Christine Teigen, quien tiene más de 9 millones de seguidores en Twitter y que fue relatando en directo lo que sucedía en el avión.

Honestly everyone on the ground and in the air were very kind and apologetic. But I just need to know why we couldn’t have flown to tokyo and settled this one person’s mistake (who was going to tokyo all along) there, in tokyo. 230 people on this flight. https://t.co/EhCTERTRu5