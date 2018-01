El temporal paraliza el centro de Europa, con muertos en Países Bajos, Alemania y Bélgica

Varios países del centro de Europa han sufrido este jueves las consecuencias de un temporal de lluvia y vientos que ha dejado al menos tres muertos en Países Bajos, tres en Alemania y uno en Bélgica y que ha provocado el colapso en los servicios de transporte, con cancelaciones de vuelos y trenes.

El servicio de meteorología holandés ha confirmado vientos de hasta 120 kilómetros por hora que han causado importantes estragos. El aeropuerto Schiphol de Ámsterdam ha suspendido brevemente todo el tráfico aéreo, mientras que una alerta roja prácticamente paralizó los servicios de autobús y tren.

Severe windstorm Friederike vs. roof in Amsterdam, the Netherlands, today Jan 18. Report: Nikki Minino pic.twitter.com/klJcnFbz66 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 de enero de 2018

En Enschede, un hombre de 62 años ha fallecido por la caída de un árbol sobre su coche, mientras que en Zwolle otro hombre de la misma edad ha muerto tras ser golpeado en la cabeza. Por otra parte, una persona de 64 años ha fallecido en Lingewaal por el impacto de una construcción de metacrilato, según medios locales.

El temporal se ha extendido también a Alemania, donde el operador ferroviario Deutsche Bahn ha informado en Twitter de la suspensión del servicio de trenes en todo el país como medida de «seguridad». Inicialmente, solo lo había cancelado en el estado de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país.

Windstorm #Friederike tossing around cargo containers around the port of Rotterdam, the Netherlands today. Report via Bas Cammeraat. pic.twitter.com/ypZEtqCNIf — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 de enero de 2018

Al menos tres personas han fallecido en este país por sucesos vínculados con el temporal, entre ellos un hombre de 59 años golpeado por un árbol en la pequeña localidad de Emmerich bei Rhein, próxima a territorio holandés, según la agencia DPA.

Además, otro hombre de 68 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la ciudad de Lippstadt, en el noroeste, después de perder el control de su vehículo, mientras que un bombero ha perdido la vida en la localidad de Bad Salzungen, en el centro del país, por la caída de un árbol.

BÉLGICA, UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS

Los fuertes vientos también han dejado un muerto, varios heridos e importante daños en Bélgica, en donde los servicios de socorro están desbordados y han pedido a la población que sólo contacten para pedir ayuda en casos de riesgo grave.

Severe windstorm hit Den Bosch, S Netherlands this morning *sending people flying* :O Report: Bas Cammeraat pic.twitter.com/XzpVQSE9RJ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 de enero de 2018

La persona fallecida es una mujer que se encontraba en el interior de un vehículo sobre el que se ha derrumbado un árbol a causa de las fuertes rachas de viento. El suceso se ha producido a primera hora en la localidad de Grez-Doiceau, situada al este de Bruselas, en el Brabante valón.

También se han producido varios heridos en distintos puntos del país, el más grave de ellos una mujer en Amberes que ha recibido un golpe en la cabeza con una placa metálica que se ha volado.

El tejado de una escuela de primaria se ha derrumbado en la provincia de Limburgo, aunque los alumnos han podido ser evacuados y ninguno ha resultado herido, según informan medios locales.

El mal tiempo ha causado, además, importantes retrasos en la red de ferrocarril del país y la cancelación de cerca de 50 trenes de alta velocidad (Thalys) que unen Bruselas con Países Bajos y Alemania. Los parques de la capital han sido cerrados «hasta nueva orden» para evitar que la caída de ramas u árboles puedan causar heridos.