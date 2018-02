Un lord dimite por llegar 10 minutos tarde y no poder responder a una diputada rival

Un cargo del gobierno británico renunció el miércoles a su puesto como secretario de Desarrollo Internacional al llegar diez minutos tarde a la sesión de control en la Cámara de los Lores, algo que le impidió responder a una pregunta de una diputada laborista.

Michael Bates admitió poco después sentirse «completamente avergonzado de no estar en mi lugar», motivo por el cual había querido abandonar el cargo que ostentaba, aunque sus superiores no aceptaron su dimisión y continuará en el mismo, según informó 'The Guardian'.

El episodio, si bien breve, fue bastante dramático. Bates ocupa un sillón en la Cámara de los Lores desde el año 2008.

«Quiero ofrecer mis sinceras disculpas a la Baronesa Lister por mi descortesía al no estar en mi lugar para responder a su pregunta sobre un asunto muy importante al comienzo de las preguntas», dijo Lord Bates ante la cámara, añadiendo que en su condición de responder preguntas en nombre del gobierno «siempre he creído que debemos elevarnos a los más altos estándares de cortesía y respeto».

«Estoy completamente avergonzado de no estar en mi lugar y por lo tanto ofreceré mi renuncia al primer ministro con efecto inmediato. Pido disculpas», reiteró, antes de recoger sus papeles y marcharse entre cierta algarabía y griterío.

La afectada comunicó a la prensa que había dejado un mensaje a Lord Bates pidiéndole que reconsiderara su decisión: «de todos los que quisiera hacer que renuncien, él sería el último», dijo.

«Me di cuenta de que era uno de los ministros más corteses cuando respondía preguntas. Aunque no lo mencioné, muchos ministros nos muestran una descortesía mucho mayor evadiendo las preguntas que hacemos, mientras que él siempre trata de responderlas».