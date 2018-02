El Tesla lanzado con el cohete Falcon Heavy no irá finalmente a Marte

El descapotable eléctrico Tesla que salió de la Tierra a bordo del primer cohete Falcon Heavy ha abandonado la órbita terrestre y se adentra en espacio profundo, pero su destino no será Marte.

Al cabo de tres igniciones del propulsor al que va fijado el coche, la trayectoria precisa para encaminarse a la órbita de Marte ha sido excedida y el 'coche espacial' se dirige hacia el cinturón de asteroides, según explicó en su cuenta de Twitter Elon Musk, el presidente de Tesla y de Space X, fabricante del cohete.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF