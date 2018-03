Mueren 45 personas en Guta Oriental tras nuevos bombardeos de la aviación siria y rusa

Al menos 45 personas murieron este miércoles y 150 resultaron heridas, la mayoría por bombardeos de la aviación siria y la rusa contra la región de Guta Oriental, el principal feudo opositor de las afueras de Damasco, donde las fuerzas gubernamentales controlan ya el 52 % de su superficie.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos apuntó que el mayor número de fallecidos se registró en la población de Hamuriya, donde al menos dieciséis personas perdieron la vida por los ataques aéreos.

También hubo bombardeos y ataques de artillería contra las localidades de Saqb, Haza, Kafr Batna, Yisrin, Mesraba, Arbín, Harasta y Duma.

The @SyriaCivilDefe teams working to evacute the injured civilians following the renewed aerial bombardment on residential neighbourhoods in #Douma City in #EastGhouta. #SaveGhouta #Syria pic.twitter.com/pFbFwWnWs1