Tres muertos en un posible atentado yihadista en Lieja, Bélgica

Gunfire heard as gunman opens fire in the #Belgian city of #Liège , killing 3 people and injuring 2 others. pic.twitter.com/X8ZPkMOuq1

Un hombre ha matado a dos agentes de policía y a un transeúnte en la ciudad belga de Lieja, durante un tiroteo ocurrido sobre las 10.30 horas (08.30 GMT).

Según fuentes citadas por la agencia de noticias Belga, otros dos policías habrían resultado heridos. Algunos medios han compartido imágenes en las redes sociales con la última hora de lo que está ocurriendo en la zona del suceso, como News Executive:

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5