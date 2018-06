Dennis Rodman viajará a Singapur para apoyar a sus «amigos» Trump y Kim

El exjugador de baloncesto Dennis Rodman anunció este viernes que viajará a Singapur para prestar a sus «amigos» -el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un- «todo el apoyo necesario» de cara a la cumbre que ambos mandatarios mantendrán el próximo martes.

«Volaré a Singapur para la histórica cumbre. Prestaré todo el apoyo necesario a Donald Trump y al mariscal Kim Jong-un», anunció en su cuenta oficial de Twitter el emblemático ala-pívot de los Detroit Pistons y Chicago Bulls en los años ocheta y noventa.

Para darle mayor empaque al anuncio, Rodman incluyó en su mensaje un montaje fotográfico en el que se le podía ver sonriente, con gafas de sol y vestido con sus ya habituales excéntricos ropajes, rodeado por Trump y Kim, bajo las banderas de ambos países.

Thanks to my loyal sponsors from @potcoin and my team at @Prince_Mrketing , I will be flying to Singapore for the historical Summit. I'll give whatever support is needed to my friends, @realDonaldTrump and Marshall Kim Jong Un. pic.twitter.com/QGPZ8nPrBE

Según explicó, los gastos del viaje correrán a cargo de dos de sus empresas patrocinadoras, entre ellas una especializada en el negocio de las criptomonedas en la industria del cannabis.

Preguntado este jueves sobre el asunto, el presiente Trump dijo que Rodman no estaba entre los invitados a la cumbre. Por lo visto en su twitter, Rodman no parece pensar los mismo.

To all Americans and the rest of the world I’m honored to call @POTUS a friend. He’s one of the best negotiators of all time and I’m looking forward to him adding to his historic success at the Singapore Summit. #Peace #Love #MakeAmericaGreatAgain #MakeTheWorldGreatAgain pic.twitter.com/3t3VBMSGaL