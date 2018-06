Robert De Niro durante los premios Tony: «Que te jodan Trump»

Este domingo se celebró la 72ª edición de los Premios Tony y, a pesar de no estar entre los galardonados, el actor Robert De Niro fue el gran protagonista de la noche. El intérprete subió al escenario para presentar la actuación de Bruce Springsteen y aprovechó una vez más para mostrar públicamente su rechazo al presidente Donald Trump. Sin embargo, los espectadores en casa no escucharon las críticas de De Niro, pues fueron eliminadas de la retransmisión.

«Solo voy a decir una cosa», dijo De Niro. «Que te jodan Trump». Entre los aplausos del público, el actor levantó ambos puños y continuó arremetiendo contra el presidente. «Ya no es 'Abajo Trump'. Es 'Que te jodan, Trump'». Sin dar más detalles, el intérprete pasó inmediatamente después a presentar la actuación de Springsteen.

CBS confirmó que De Niro se salió del guión, y que esa parte de la ceremonia no se transmitió. Desde CBS Program Practices supervisan la programación en vivo y pueden eliminar completamente el audio de la transmisión. «Los comentarios de De Niro fueron improvisados e inesperados. El lenguaje ofensivo fue eliminado de la transmisión», dijo la cadena en un comunicado.

CBS sustituyó las ofensivas palabras por pitidos, por lo que los televidentes no pudieron oír las críticas del actor, pero la versión emitida en la sala de prensa no fue censurada, por lo que fueron muchos los galardonados interrogados acerca de la polémica.

No es la primera vez que el protagonista de Toro Salvaje carga contra el presidente, al que en 2016 llamó «cerdo», «perro», «descaradamente estúpido», y añadió que le «encantaría darle un puñetazo». Además ha participado en concentraciones en su contra junto a otras personalidades como Alec Baldwin, Mark Ruffalo, Sally Field o Michael Moore.