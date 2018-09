Mónica Lewinsky abandona una entrevista al ser preguntada por Clinton

La conferenciante y exbecaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, abandonó una entrevista en Jerusalén tras ser preguntada por el expresidente estadounidense Bill Clinton, porque, según explicó, «no era lo acordado».

Tras ofrecer una ponencia sobre los peligros de internet en una conferencia organizada por el canal de noticias Hadashot, Lewinsky se sentó para ser entrevistada por la popular periodista Yonit Levi, y en la primera pregunta -«¿Aún espera que Clinton se disculpe?»- se excusó y abandonó el estrado, según recogió la prensa local.

«Lo siento mucho, no voy a poder hacer esto», dijo Lewinsky antes de posar el micrófono, según se vio en directo en Hadashot.

Imagine this: Imagine finding the way to emerge from your own wounds & humiliation after 20 years. Imagine finding the way towards an advocacy of your own. Imagine giving a brave speech far from home in front of a large crowd & —> pic.twitter.com/cxazPdK2kE