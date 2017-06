Horrach se aparta del ‘caso Cursach’ por consejo del Colegio de Abogados

El exfiscal Pedro Horrach se aparta del ‘caso Cursach’ por el momento. El Colegio de Abogados le ha «aconsejado» que se adopte esa medida por si existe una posible incompatibilidad entre ejercer la defensa de un funcionario del Ajuntament de Calvià y su antigua labor como fiscal Anticorrupción. El dictamen opta por la prudencia y no es concluyente al afirmar si se da o no esa incompatibilidad ya que, manifiesta que no puede resolverlo hasta que no se levante el secreto de sumario. Horrach acatará el informe, algo que ya anunció al Colegio cuando formalizó la consulta el pasado lunes. De hecho, en su escrito ya anunció que se apartaba de la causa hasta que se pronunciara el organismo colegial.

Horrach acompañó su petición al colegio con las declaraciones que tomó el magistrado del Juzgado de Instrucción 12 a varios testigos de la causa. Éstos afirmaban que en el año 2013, en una fase muy incipiente de las pesquisas sobre Cursach, acudieron al entonces fiscal Anticorrupción para presentar varias denuncias. Aún tras valorar el contenido de estas declaraciones, de las que el magistrado levantó el secreto de sumario la semana pasada, el informe señala que no puede concluir de forma taxativa si existe o no causa de incompatibilidad al no poder conocer cuál fue la actuación exacta de Horrach y qué posible colisión tiene con la defensa que ejerce, por unos hechos del año 2016.

Con la consulta, el exfiscal se adelanta a una posible queja formal por parte de sus excompañeros que llegaría al mismo organismo. Además de aportar estas declaraciones, el ahora abogado también informó que se ocupó de incautar un pen drive con información relacionada con estas actuaciones.