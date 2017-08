Sampol deja la vicepresidencia de Pimem por desacuerdos

Antoni Sampol ha anunciado que renuncia al cargo de vicepresidente primero de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) y presidente de Pimem Comerç por desacuerdo en las últimas decisiones tomadas por el Comité de la patronal.

Concretamente, según ha indicado Sampol en un comunicado, su renuncia está relacionada con los encuentros existentes con el presidente de Pimeco, Bernat Coll, para su reincorporación a la patronal.

«Hasta ahora he venido manteniendo que no deseo asumir desde mi cargo alguna negociación que no venga precedida de la dimisión del actual presidente de Pimeco, por ser éste parte esencial implicada en el proceso de ruptura anterior; y por desatender, iniciado esteproceso, el fortalecimiento de la propia estructura interna de nuestra patronal», ha señalado.

Por lo tanto, Sampol ha decidido dimitir «para no entorpecer la marcha del actual Comité».

Igualmente, ha agradecido a los miembros del Comité, al presidente de la patronal y al personal administrativo el trabajo que han realizado.