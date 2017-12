Un viaje de Barceló al Caribe «gratis total» desata las críticas de Més y abre otra crisis

Un viaje de Biel Barceló al Caribe invitado por el programa Fora de joc de Canal 4 TV, y patrocinado por Air Europa, desató este martes una nueva tormenta en el Pacte y provocó un rosario de críticas públicas y privadas de miembros de Més y del Govern al vicepresident por aceptar este tipo de regalos.

Entre las más contundentes se situó Fina Santiago, compañera de partido y de Ejecutivo, quien señaló abiertamente que el viaje era «indefendible». Barceló se verá este miércoles de nuevo con Armengol y no se descarta que la presidenta le pida explicaciones.

La marcha de Barceló se conoció el martes pasado, día en que no acudió al pleno que aprobó la polémica Ley de Urbanismo, pero hasta este martes no se supo que no pagó de su bolsillo, sino que fue invitado por la empresa de comunicación. El desplazamiento lo realizaron una serie de colaboradores del programa deportivo, en el que también participa Barceló, pero el vicepresident ni siquiera intervino en el espacio que se grabó en República Dominicana.

Justificación

Biel Barceló trató de justificar el viaje y aseguró que no lo hizo en calidad de conseller, sino como colaborador de este programa de Canal 4, en el que participa desde hace diez años. Insistió, además, en que se trataba de un viaje privado.

Sin embargo, estas explicaciones no hicieron más que aumentar el estupor y la sensación de incomodidad entre los suyos. Tanto en Més como en las filas socialistas calificaban de incomprensible que Barceló no entienda las consecuencias que supone aceptar un regalo de estas características.

El malestar era evidente entre los miembros del Pacte durante la sesión plenaria que se celebraba en el Parlament, pero esa sensación creció cuando la portavoz del PP, Margalida Prohens, aprovechó su intervención para interpelar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre este asunto. «¿Ha pedido explicaciones a Barceló sobre sus vacaciones? Transparencia, poca con este viaje del vicepresident a Punta Cana. ¿Cumple el código ético? Señora Armengol, tiene un problema con Biel Barceló, usted lo sabe y se lo vuelvo a recordar».

Código ético

El código ético al que se refirió Prohens, firmado por Barceló, considera obsequios «el ofrecimiento de comida o cena, transporte, alojamiento o entretenimiento que no revierta en beneficio de la Administración sino en beneficio privado».

A partir de ahí, establece que no se tiene que aceptar «ningún obsequio, excepto en los casos de usos sociales de cortesía o de atenciones protocolarias». El texto añade que, de todas maneras, se tiene que evitar la aceptación de cualquier obsequio o regalo «que pueda conducir a la situación real, potencial o aparente de conflicto de interés», como es el caso al tratarse además del conseller de Turisme del Govern.