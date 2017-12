El rechazo de Armengol a la propuesta de que Busquets sea consellera tensiona el Pacte

El pacto entre PSIB y Més vivió ayer el momento más delicado de esta legislatura tras el rechazo de Francina Armengol a que Bel Busquets, la colíder de Més, sea la nueva vicepresidenta y consellera de Turisme, como acordó la ejecutiva de los ecosoberanistas. Armengol evitó durante todo el día verse con la candidata a sustituir a Biel Barceló, a pesar de que en un primer momento se aseguró que habría una reunión por la mañana en el Consolat.

No solo no la hubo sino que la presidenta delegó toda la negociación en un equipo formado por Iago Negueruela, Pilar Costa, y Mercedes Garrido. La respuesta por parte de Més fue inmediata:Bel Busquets tampoco acudió a las reuniones y en su lugar estuvieron Lluís Apesteguia, Miquel Gallardo y Biel Frontera, miembro de Iniciativa que se ha sumado a la negociación. La reunión no se celebró en el Consolat sino en la sede del PSIB y acabó sin acuerdo –hoy volverán a verse–, aunque sirvió para rebajar la tensión, según reconocen negociadores de ambas formaciones.

Profundo malestar

El malestar en los dos partidos era ayer más que evidente. Por la mañana, Busquets trató de ponerse en contacto con Armengol para comunicarle el acuerdo adoptado por la ejecutiva y, pese al rechazo de la presidenta, la líder de Més realizó poco después unas declaraciones a la prensa en las que ya habló como consellera de Turisme, algo que irritó profundamente al PSIB.

En el lado de Més, la decisión de Armengol y el «ninguneo» y la «traición» de la presidenta, tal y como lo calificaron algunos dirigentes, enojó de tal manera a la formación que algunos de sus miembros llegaron a sugerir que la semana que viene no se voten los Presupuestos si para entonces no se ha aprobado el nombramiento de Busquets como consellera. Era una posición minoritaria.

La portavoz del Govern, Pilar Costa, había asegurado que la voluntad del Ejecutivo era abrir un proceso de negociación con sus socios para cerrar el nombramiento, pero Bel Busquets ya había dejado claro que no habría negociación en ningún caso. «El plan A es Bel Busquets y punto», aseguró a los medios de comunicación. Otros dirigentes de la formación insistieron en que no tenían inconveniente en reunirse con el PSIB pero con el único ánimo de explicarles las razones de la ejecutiva para proponer a Busquets.

En el PSIB siempre han mostrado sus preferencias por Fina Santiago, pero la actual consellera de Serveis Socials quedó descartada tras un intenso debate en Més en el que finalmente ganó la opción de Busquets.

La reunión celebrada por la tarde en la sede del PSIB duró casi tres horas y acabó sin resultados, pero los portavoces de las dos comisiones negociadoras, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, salieron de la reunión con buenas palabras. La posible solución a esta crisis del Pacte no se resolverá este fin de semana, casi con total seguridad, pero todo apunta a que ayer hubo cierto avance tras la reunión.