Pericay: «Armengol debería presentar una cuestión de confianza o convocar elecciones»

El portavoz y diputado de Ciudadanos (Cs) Baleares, Xavier Pericay, en relación a la crisis actual del Pacte de Govern, ha expresado que «la presidenta Armengol debería presentar una cuestión de confianza en el Parlament» y que «los ciudadanos se merecen saber con quién cuenta y con quién no. Y, si ni ella misma lo sabe, su obligación es convocar elecciones anticipadas».

Según un comunicado que ha emitido la formación este sábado, Pericay ha declarado que se está viviendo «la peor crisis de este Govern, con los dos socios que lo forman enfrentados. Con uno de esos partidos, el del exvicepresidente, partido en dos, y con el otro, el de la presidenta, incapaz de hacer valer su autoridad».

Además, el portavoz de Cs ha considerado que «la crisis ya dura demasiado, y aunque se acabe resolviendo con la clásica foto de un nuevo y sonriente gobierno, eso no será más que una cataplasma».

«Armengol no manda, no lidera este proyecto, no tiene autoridad» ha remarcado Pericay, quien ha añadido que «es evidente que no estamos ante un gobierno cohesionado, unido, centrado en la gestión de los asuntos públicos, sino ante un ejecutivo de circunstancias, con dos compartimentos estancos y cuya máxima preocupación, en estos momentos, es no perder el poder y todo lo que conlleva».

Por último, el portavoz ha asegurado que la dimisión de Biel Barceló «ha abierto la caja de los truenos en Més, donde PSM e Iniciativa Verds andan a la greña por su incapacidad de consensuar un candidato a la vicepresidencia, y entre MÉS y PSIB, por la imposición de Bel Busquets como candidata», ha concluido.