Company, en la comida de Navidad del PP, asegura que su partido es «la única alternativa» ante un Govern «sectario, radical y caótico»

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha sido muy crítico con la imagen y con la gestión del Govern presidido por la socialista Francina Armengol y, en relación a la última crisis del Ejecutivo provocada por la dimisión del vicepresidente Barceló, ha declarado que «se han vuelto a poner de relieve todas las vergüenzas de un Pacte en el que sus socios no se aguantan y todos buscan ocupar la silla, sin importarles las consecuencias sobre los ciudadanos».

Así se ha mostrado Company este sábado ante unos 1.000 afiliados y simpatizantes que han asistido a la tradicional comida de Navidad celebrada en Binicomprat, en la que también ha declarado que el PP es «la única alternativa» ante un Govern al que ha tildado de «sectario, radical y caótico», según un comunicado.

El presidente regional de la formación ha animado a los presentes a «esforzarse al máximo para combatir la propaganda de la izquierda» y ha apelado a la unión «porque juntos somos más fuertes». «Nuestro adversario son las políticas del Pacte de izquierdas y no las diferencias o matices que pueda haber entre nosotros», ha añadido.

Por eso, ha insistido en superar personalismos, «porque el partido sois todos y cada uno de vosotros, cada uno de nuestros, militantes, simpatizantes y votantes».

Además, Company ha apelado al orgulloso de sentirse del PP porque «hemos sido un partido fundamental para mejorar el bienestar de estas islas». «Es mentira que los partidos de izquierda quieran más nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra lengua o nuestro medioambiente como ellos pretende hacer creer», ha apuntado.

También se ha mostrado ilusionado por alcanzar el objetivo de ganar las próximas elecciones y poder gobernar para acabar con «el desgobierno del Pacte».

El 'popular' también se ha referido a las prioridades del Govern, a pesar de contar con 1.350 millones de euros más de presupuesto que en la pasada legislatura. En este sentido, ha dicho que para el Ejecutivo presidido por Armengol las prioridades son «gastar en propaganda, aumentar los cargos de confianza, engordar la administración y regar a los suyos».

Por eso, ha añadido que «con un Govern del PP se notaría mucho más la mejora económica» y ha reiterado la apuesta de bajar los impuestos «porque ahora hay margen para hacerlo, pero Armengol no quiere».

Company ha defendido la «oposición responsable» del PP en las principales instituciones de las islas «porque siempre colocaremos los intereses generales por encima del interés partidista. Frente al 'no es no' del PSOE cuando se trata de apoyar lo que propone el PP, quiero reivindicar el papel esencial de la política, que no es otro que solucionar los problemas de la gente», ha expresado.

Elecciones en Cataluña

Durante su intervención, el presidente popular también se ha referido a la política nacional, marcada por las elecciones autonómicas catalanas el próximo día 21 de diciembre.

En esta línea, sobre la postura de algunos partidos de Baleares que defienden a los independentistas catalanes, ha afirmado que «no dejaremos que pase aquí lo mismo que en Cataluña».

Así, Company ha defendido que «aquí somos mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses; y también nos sentimos españoles y no tenemos problemas en decirlo, como les pasa a otros».