Un grupo de estudiantes mallorquines, atrapados en el aeropuerto de Barcelona

Un grupo de unas 40 personas, la mayoría de ellas estudiantes universitarios que regresaban a Mallorca para pasar las vacaciones de Navidad, han pasado la jornada de este viernes atrapados en el aeropuerto de Barcelona desde el mediodía, cuando la compañía Air Nostrum ha anulado el vuelo que debían tomar desde Lleida a causa de la niebla.

Los afectados han explicado a Ultima Hora que desde la una del mediodía, hora en que estaba previsto el vuelo cancelado Lleida – Palma, «la compañía nos ha mandado al aeropuerto de Barcelona en un bus, pero una vez allí, nadie sabía nada y se han desentendido de nosotros durante unas cinco horas, estando todos sin comer y sin darnos información o informaciones contradictorias».

Xisco Verdejo, estudiante de Fisioterapia que forma parte del grupo, explicaba que «la niebla es un problema habitual en Lleida, un aeropuerto pequeño en el que solo hay dos vuelos semanales con Palma; ayer ya se cancelaron otros vuelos y esto se podría haber visto venir. Una vez cancelado nuestro vuelo, nos han mandado en bus al aeropuerto de Barcelona, pero antes nos han hecho esperar que ese mismo bus llegara de Reus con pasajeros de otro vuelo que se había desviado a esa ciudad – una hora más de espera a las que hay que añadir las dos horas de carretera hasta Barcelona».

Sin noticias



Pero el periplo de este grupo de pasajeros no ha terminado aquí. Una vez en el aeropuerto de Barcelona, «Iberia no sabía nada de que debía recolocarnos, nadie les había avisado, y como habían cerrado el aeródromo de Reus, tampoco podíamos reclamar allí». A las seis de la tarde y tras protestar, el grupo ha logrado que les pagaran la comida y que les comenzaran a recolocar. “Primero nos han sacado billetes de Iberia y luego los han anulado para colocarnos con vuelos de otras compañías, pero en estas fechas no hay apenas plazas libres y nos iban llamando de pocos en pocos, con apenas 20 minutos de tiempo para pasar el control y llegar a la puerta de embarque». Hacia las ocho de la tarde han sido informados de que no se podría colocar a todos este mismo viernes, quedaban tres pasajeros sin nuevo billete que probablemente pernoctarán en Barcelona.

Uno de los episodios más dramáticos que ha vivido este grupo de estudiantes mallorquines ha sido el protagonizado por un matrimonio de Lleida de avanzada edad que viajaba con ellos. “Habían viajado muy poco en su vida y eran muy mayores. Cuando por fin les han dado los billetes, el marido ha pasado el control de seguridad y a la mujer no la han dejado pasar porque su billete no era correcto; ella se ha puesto nerviosa y ha necesitado asistencia, y él no podía volver atrás una vez pasado el control», señala Xisco Verdejo, quien había pagado un billete de primera clase con Air Nostrum para poder estar con su familia en estas fechas señaladas, para finalmente volar a las once de la noche después de pasar 10 horas atrapado con el grupo en El Prat.