Establiments retoma su lucha para exigir una carretera segura

Los vecinos de Establiments se concentraron este jueves para denunciar, una vez más, la peligrosidad de la carretera que atraviesa el pueblo. El accidente mortal ocurrido hace solo unos días en esta carretera cuando un conductor circulaba a gran velocidad ha sido la gota que ha colmado el vaso de los residentes, que han decidido retomar sus protestas.

«Llevamos muchos años con esta reclamación, por aquí han pasado todos los alcaldes y hasta ahora no se ha hecho nada», explica Pedro Vaquer, miembro de la asociación de vecinos. Los residentes reclaman, como mínimo, aceras, pues aunque la vía que atraviesa el pueblo está considerada una carretera, y la titularidad depende del Consell de Mallorca, «en realidad es una calle, es nuestra calle mayor y no podemos salir de casa sin un chaleco reflectante en cuanto oscurece por lo peligroso que es», asegura Vaquer.

Los vecinos de Establiments consideran que debería ser una calle urbana y proponen distintas soluciones, como convertir la carretera en vía de una sola dirección y así poder poner aceras, colocar semáforos e incluso expropiaciones para su ampliación, aunque esta es la opción que menos gusta en el pueblo. En definitiva, reclaman que se regule la circulación y evitar más situaciones de peligro.

El debate sobre quién debe ejecutar las obras de seguridad mantiene el problema encallado desde hace años. El Ajuntament rechaza la cesión del tramo de la carretera de Esporles que pasa por Establiments si el Consell de Mallorca no ejecuta las aceras que reclaman los vecinos para poder desplazarse a pie con seguridad. Desde el Consell, por su parte, rechazan realizar las aceras, ya que dicen no lo hacen en ningún municipio de la Isla y con Palma no pueden realizar una excepción y apelan a ejecutarlas desde Cort.