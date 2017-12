Balears prohibirá fumar en el interior de los vehículos en los que viajen menores

El Govern prohibirá en 2018 fumar en el interior de los vehículos en los que viajen menores de edad. Con la actual ley antitabaco nacional, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, en España no está prohibido fumar mientras se conduce.

La directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos, explica que prohibir fumar en el interior de los vehículos cuando haya menores será una de las medidas que se incluirán en la nueva ley de adicciones que está en fase de elaboración y que será la encargada de sustituir la actual normativa autonómica de adicciones «que es de 2005 y está muy desfasada», afirma Ramos.

«Lo que queremos es proteger a los menores del daño que provoca el tabaco, es una cuestión de salud pública», apunta Ramos y recuerda que las comunidades autónomas pueden aprobar medidas que desarrollen la ley nacional vigente. Para ello, además de aprobar la nueva normativa, que pronto saldrá a exposición pública, el Govern tiene previsto incrementar las inspecciones y las sanciones a quienes incumplan la normativa nacional vigente.

Terrazas

Otra de las medidas que incluirá la nueva ley autonómica será el control del consumo de tabaco en las terrazas. «Hemos detectado el desplazamiento del consumo de tabaco a las terrazas de los establecimientos, sobretodo en cafeterías, bares y restaurantes. Muchas de estas terrazas se han cerrado, cosa que ha generado nuevos espacios pseudointeriores en los que se consume tabaco, hecho que incumple la normativa en vigor, que solo permite fumar si la terraza está cerrada por dos laterales y no por tres o cuatro lados», recuerda la directora general.

«Lo que queremos dar es un paso más, con las terrazas hemos visto que la ley nacional a veces es poco clara y se está incumpliendo sistemáticamente. Nuestra normativa será más restrictiva», afirma. Maria Ramos anuncia que, desde el mes de enero, se incentivarán las inspecciones a los establecimientos con terrazas cerradas en las que se está fumando.

«Vamos a intensificar las inspecciones y las sanciones, contando con la colaboración de los ayuntamientos -a través de los agentes de la policía local- y de nuestros propios inspectores».

Una tercera medida en la que piensan hacer una especial incidencia es en que no se fume en los centros sanitarios y educativos ni en sus alrededores. «Lo que vamos a especificar en la nueva normativa es que no se pueda fumar en toda la manzana que rodea el colegio, el hospital o el centro de salud, algo que ahora no se respeta», afirma Ramos.

Por lo que hace referencia a las sanciones, la directora general explica que en 2016 se impusieron 58 sanciones, de entre 30 y 8.000 euros, por un importe total de 44.730 euros. «Este año todavía no lo tenemos cerrado, pero del 1 de enero al 30 de septiembre se han impuesto 34 sanciones, de entre 30 y 5.000 euros, por un importe de 24.083 euros», concreta.