Cultura estudia las peticiones de catalanes y valencianos para homologar su nivel de catalán

La Direcció General de Política Lingüística, dependiente de la Conselleria de Educació, Cultura, Participació i Esports, ha emitido en 2017 un total de 89 homologaciones de niveles de catalán a personas que han estudiado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o el Bachillerato en Catalunya o en la Comunitat Valenciana y a otros casos especiales.

Resulta frecuente que personas que han estudiado y aprobado la ESO o el Bachillerato en Catalunya o la Comunitat Valenciana tengan la intención de opositar en Balears creyendo que su nivel B2 de catalán (conseguido al obtener el título de ESO) les servirá para realizar las pruebas. En general, no es así. Y esas personas se sorprenden al comprobar que su B2 no es válido en Balears, siendo un territorio del ámbito de lengua catalana.

Con un B2 obtenido en Catalunya o el País Valencià a través de una titulación académica de ESO o Bachillerato, los interesados en una homologación balear deben presentar una solicitud a Política Lingüística, además de una documentación requerida. Será una comisión técnica la que emita un informe sobre si el caso en cuestión merece una homologación.

La directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, ha explicado a este periódico que «existe una confusión entre equivalencias y homologaciones. Las equivalencias corresponden a títulos, diplomas y certificados oficiales de conocimientos de lengua catalana. Normalmente, son los títulos emitidos por instituciones oficiales y universidades de los territorios del ámbito de la lengua catalana y no suele haber problemas para reconocerlos».

Sin embargo, Fuxà añade que «la confusión radica en que no es lo mismo una equivalencia de títulos oficiales y una homologación. Un B2 obtenido por la vía de la ESO o el Bachillerato de Catalunya o la Comunitat Valenciana no es para Balears un título oficial de conocimiento de lengua catalana. Su B2 sólo es válido en su territorio de origen. De todos modos, ante estos casos, no cerramos la puerta del todo y se pueden presentar solicitudes que son estudiadas, una por una, por la comisión técnica».

De hecho, en 2017, sólo 15 peticiones de homologación han sido denegadas.

Según Fuxà, «tal vez, tanto en Balears como en los territorios de origen, no se ofrece suficiente información sobre si un nivel de catalán es homologable o no. La cuestión es compleja y deberíamos mejorar la información. En 2018 vamos a revisar el decreto regulador para actualizarlo».

En el caso de las equivalencias, Política Lingüística ha emitido en 2017 un total de 674 certificados positivos y sólo 7 denegaciones. En este apartado, apenas hay problemáticas para reconocer las titulaciones oficiales entre Balears, Catalunya y la Comunitat Valenciana.