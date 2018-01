Cort expropiará un solar en Son Ferriol para construir un instituto

El Ajuntament de Palma ya ha encontrado un solar que cumple los requisitos exigidos para construir el instituto de Son Ferriol, una reivindicación histórica que los vecinos llevan más de 30 años realizando. Se trata de un terreno de 19.600 metros cuadrados, que incluye la finca de Can Bernadet, y limita con Can Durán y Can Cabot. El Pacte iniciará ahora los trámites para llevar a cabo la expropiación del solar y poder cedérselo a la Conselleria d’Educació para que construya allí el instituto.

El Consistorio ya tiene el documento más importante para iniciar la expropiación: un informe de la Conselleria d’Educació, que llegó la semana pasada, manifestando que «vistas las necesidades de escolarización considera del todo necesario encontrar una ubicación» para construir un instituto. Además, señala que el solar que Cort propone es «muy adecuado por la superficie que ofrece, porque queda claramente vinculado al núcleo urbano y porque evita los problemas de conexiones». De hecho, se trata del solar sugerido por las asociaciones de vecinos.

Ahora el Ajuntament tiene que elaborar un estudio ambiental y otro de movilidad -ya tienen de palabra el visto bueno de estas áreas- y realizar la valoración económica. Además, se tiene que realizar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso, ya que se trata de un solar rústico. Todos estos trámites se podrían ejecutar en algo menos de un año. La Conselleria d’Educació no tiene previsto en su planificación iniciar la construcción del instituto hasta el año 2021. Sin embargo, debido a la necesidad de plazas de escolarización de la zona, podrían adelantarse los trabajos.