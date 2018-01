Vecinos de Pere Garau se oponen a que se peatonalicen calles

Un grupo de vecinos de Pere Garau se concentró este martes frente al mercado para protestar por el proyecto de peatonalizar las calles Indalecio Prieto y Nuredduna, si bien desde Cort se aseguró que no hay ninguna actuación prevista en este sentido para esta legislatura.

La peatonalización de estas vías, como parte de la creación de un eje cívico, supondría la eliminación de 580 plazas de aparcamiento. «¿Qué es lo que quieren, matar el mercado y los más de 100 negocios que hay alrededor», se preguntaba Paquita Bonnín, una de las vecinas preocupadas.

El regidor de Urbanisme, José Hila, aseguró que Cort «no prevé ninguna peatonalización en Pere Garau durante esta legislatura». «Como no podemos hacerlo todo –dijo–, ha habido que priorizar y esta legislatura no hay planteado ningún eje cívico de momento. No tengo a ningún técnico de Urbanisme haciendo el proyecto», declaró el edil. Pero también defendió que una hipotética peatonalización sería «positiva» y lo comparó con Blanquerna, donde «también se dijo que suponía acabar con el comercio».

Los vecinos no consideran que ambos casos sean comparables. En Blanquerna, explicó Bonnín, «tienen al menos tres aparcamientos subterráneos cerca, en Avenidas, s’Esxorxador y Santa Pagesa, mientras que aquí solo tenemos el de la calle Manacor y está lejos».

Hila culpó al PP de estar detrás de esta protesta y de intentar «asustar a las personas» e insistió en que «los ejes cívicos han demostrado que son positivos para la ciudad». El alcalde Noguera se reunirá con estos vecinos la semana que viene.