El comité de empresa de SFM alza de nuevo la voz por su situación laboral

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) critica la pasividad de la gerencia y ha solicitado una reunión con el Director General de Transportes para reclamar medidas que hagan avanzar el servicio.

«Incluso se ha llegado a denegar a trabajadoras reducciones de jornada para conciliar su vida familiar, han tenido que ganarlas en los juzgados y sufren las consecuentes represalias, obviando esas resoluciones judiciales, y siguen actuando de igual forma ante peticiones similares de otras trabajadoras», denuncian a través de un comunicado.

En el mismo los representantes de los trabajadores destacan que los acuerdos que no llegan a materializarse permitirían un crecimiento, «algo impensable ahora mismo, pues la falta de efectivos es tal que vamos abocados a otra drástica reducción de frecuencias».

«Estamos acostumbrados a que en esta empresa dependiente del Govern actúe pensando que está por encima de la Ley», llegan a afirmar desde el comité de empresa, que no descartan nuevamente medidas de protesta «si no dejan de mentir a la ciudadanía con promesas en las que en realidad no vemos ningún avance y además no cesan en su actitud de persecución a los trabajadores».