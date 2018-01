Ferrer rechaza ampliar el párking del Passeig Mallorca porque «traería más coches al centro»

El regidor de Mobilitat de Cort, Joan Ferrer (PSOE), no ve con buenos ojos la petición de la empresa Aparcamientos Paseo Mallorca S.A., concesionaria del párking subterráneo del Passeig Mallorca, de ampliación de este estacionamiento «porque supondría traer más coches al centro». Pero los partidos en la oposición, PP y C’s, y el PI están en desacuerdo con esta postura que consideran ajena a la realidad.

Una vez que la empresa presente la propuesta de manera formal, indicó Ferrer, se solicitará un informe técnico a Mobilitat «para que dictamine si existe interés público o no». Pero el edil ya adelantó que «probablemente se contestará desfavorablemente a la solicitud. Toda la política de movilidad del Consistorio y su plan de sostenibilidad (PMUS) van enfocados a sacar coches del centro de la ciudad y para eso lo que interesa es la construcción de aparcamientos disuasorios y no más plazas en el centro».

Ferrer añadió que «ampliar este aparcamiento provocaría un efecto llamada, traería más coches al centro y eso no es lo que se busca, por lo que no va a favor del interés público». La Avenida Argentina, reconoció el concejal, «ya tiene una importante carga de tráfico y esta ampliación metería más tráfico aún en el centro de la ciudad, hay que revertir el efecto llamada, no potenciarlo con más plazas». También aseguró que se informó a la empresa de que no es posible una modificación en cuanto al plazo de la concesión, que en este caso finaliza en 2043.

Ferrer añadió que si todas las nuevas plazas fueran para abonados (residentes) «el proyecto se estudiaría de otra forma, pero la concesionaria quiere que al menos el 50 % sean de rotación, porque es donde hay beneficios». Asimismo, el concejal rechazó la subida de tarifas «porque éstas se incrementan solo en función a las subidas del IPC».

Aunque están planificados en el PMUS, Ferrer admitió que en estos momentos no hay previsto construir aparcamientos disuasorios: «No mientras no colguemos el cartel de completo en los que existen actualmente».

La oposición en bloque se ha mostrado contraria al pensamiento del equipo de Gobierno, al que consideran fuera de la realidad.