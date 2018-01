Javier Arenas reprende a Bauzá por organizar actos al margen del PP

Bauzá se está convirtiendo en un problema para la cúpula nacional del PP. Ha tenido que intervenir el vicesecretario general, Javier Arenas, para comunicarle al expresident que no puede montar actos al margen del partido en Baleares ni autoorganizarse baños de masas provocando la desestabilización interna.

Bauzá ha tenido que cambiar el anuncio que envió a numerosos militantes a través de las redes invitándoles a acudir a su mitin-cena en el Coco&cia de s’Ecorxador, a 20 euros por cabeza (opcional, si quieren comer). En una primera versión de su proclama en Internet se aseguraba que el evento estaba organizado por una plataforma de facebook de ‘amigos’ de José Ramón. La llamada se hacía bajo los lemas «Queremos a Bauzá en primera línea política», «Estamos con Bauzá» y «Valores en acción». En la cúpula del PP Balear se interpretó como «una provocación» y Madrid fue advertido.

Bauzá no se lo esperada, pero al descolgar el teléfono a finales de la semana pasada, escuchó la voz del mismísimo Javier Arenas Bocanegra. «¿Se puede saber de qué vas?» le preguntó Arenas. Bauzá primero intentó capear el aviso diciendo que era una cosa de sus «amigos y partidarios», que según él son legión pese al clamoroso fracaso que cosechó en el congreso del año pasado. Pero al ver que Arenas no tragaba y que le advertía que el asunto del Coco&cia podía interpretarse como desestabilización interna, Bauzá cambió de táctica y dijo que era «una reunión» para explicar su tarea como senador. Tras la conversación el anuncio en Internet fue transformado a toda velocidad. Los ‘motivos’ cambiaron y también desapareció su ‘plataforma’ de facebook. El motivo quedó reducido a «explicar la aplicación del artículo 155 en Catalunya» y su labor como senador autonómico, cosa que todavía no ha hecho a la cúpula del PP, tal y como sería su obligación.