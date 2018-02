Los socialistas piden a Fomento que aclare su postura sobre el descuento aéreo del 75%

Los diputados socialistas de Baleares y Canarias en el Congreso han registrado tres preguntas por vía de urgencia dirigidas al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que aclare la postura del PP en relación al aumento de la bonificación hasta el 75% de los vuelos entre la islas y la Península.

Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa el diputado socialista por Baleares, Pere Joan Pons, y el senador Francesc Antich, quienes han instado al PP balear a que actúe con «seriedad y responsabilidad» ante los temas que interesan a los ciudadanos de las Islas y que en este momento están encima de la mesa, como es el descuento aéreo y el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB).

Pons se ha referido al «ridículo» que están haciendo los 'populares' de Baleares al votar el pasado miércoles en contra de la moción presentada por el PSOE para elevar al 75% el descuento aéreo y, al día siguiente, votar a favor de la iniciativa presentada en el Consell de Mallorca sobre esta misma cuestión.

«Hay formaciones que están con los intereses de ciudadanos de Baleares y otras que no», ha recalcado.

«Es triste que en el Senado digan que no y en el Consell de Mallorca digan que si. Lo que tienen que hacer, de una vez por todas, es defender a las Islas. Pedimos un poco de seriedad», ha añadido el senador balear al respecto.

Chantaje del PP

Por todo ello, el diputado balear ha pedido al PP que deje de hacer «chantaje» con la aprobación de los Presupuestos de 2018, porque, según ha dicho, no es más que una «excusa» para no mostrar su apoyo a la propuesta de elevar el descuento aéreo.

Ante esta situación, Pons y Antich han reclamado al PP y a Cs que «rectifiquen» en su política de rechazo a todas las iniciativas que van a la mesa del Congreso y les han instado a que «dejen de vetar» todas las propuestas que benefician a los intereses de Baleares. «Todos somos conscientes de la parálisis que hay en el Congreso, porque hay una clara política de veto para bloquear a cualquier tipo de iniciativa», ha lamentado Pons. «Cada vez que el presidente del PP balear, Biel Company, va a Madrid, temblamos por las consecuencias directas que tiene», ha esgrimido.

«No podemos estar permanentemente con este chantaje de los Presupuestos. Lo que tienen que hacer es dialogar y aprobarlos», ha aseverado el senador balear, para quien esta situación demuestra que «el PP no pinta nada en Madrid». «Pedimos un cambio de actitud y que no pongan la excusa de los Presupuestos. Yo he sido presidente de esta Comunidad y a mi nunca el PP me ha aprobado los presupuestos», ha añadido Antich.

Ambos han insistido en que «es el momento de sumar y de ser responsables», ya que en los próximos seis meses se debatirán en Madrid cuestiones que son muy importantes para Baleares, han subrayado.

«Estas declaraciones frívolas e irresponsables del PP balear son peligrosas para los ciudadanos de las Islas», ha apostillado Pons.