Antoni Riera en el CESAG: «Las empresas tradicionales deben aprender de los millenials»

El catedrático de Economía Aplicada Antoni Riera ha impartido este martes una conferencia sobre el futuro de las empresas de comunicación en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrito a la Universidad Pontifica Comillas ICAI-ICADE.

Con el título de Our name is the millenials, Riera ha dedicado la charla a analizar la revolución tecnológica y los modelos de negocio, una temática que ha generado interés entre numerosos alumnos de los grados de Comunicación, directores de medios informativos y responsables de gabinetes de comunicación de empresas de Baleares.

La Jornada sobre Empresas de Comunicación del CESAG ha sido presentada por la directora del centro, doctora Julia Violero; el coordinador de prácticas, doctor Pedro Macías, y la jefa de Estudios de Comunicación, doctora Maria Antònia Puigrós.

La conferencia principal de estas jornadas ha sido a cargo de Antoni Riera, quien ha subrayado la importancia de la digitalización y los trabajadores millenials. «Las empresas con modelos tradicionales en jaque invitamos a millenials para que aprendan de nosotros cuando deberíamos ser nosotros los que aprendiéramos de sus capacidades de tomar decisiones inmediatas, de socialización y de diversión». «La digitalización no sólo es contactar con el cliente sino cambiar el modelo productivo».

Riera ha revelado que el trabajador del futuro deberá divertirse, hará algo que le guste; lo demás lo harán máquinas. En este sentido ha advertido que «los trabajadores no tendrán un trabajo tan seguro como hoy, pero tendrán un gran valor: la libertad».

Entre los asistentes, han acudido a estas jornadas el director del diario Ultima Hora, Miquel Serra; la directora de la productora Hora Nova, Paula Serra; el director de Mallorcadiario.com, José María Castro; el director de COPE, Xavier Bonet; el director de SER-Radio Mallorca, Josep Roquer; el director de Onda Cero, Juan Carlos Enrique; el delegado de la agencia EFE, Miguel Frau Rovira; el exdirector del Ultima Hora, Pedro Comas; el director de proyectos audiovisuales de Nova TV, Mateo Zanoguera; el director de la productora Recblau Audiovisuales, Carlos Hellín; el director de comunicación de Bankia Baleares, Gaspar Caballero, y la directora de Comunicación de Endesa, María Magdalena Frau.