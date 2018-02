El Govern usa la emoción para impulsar el Día de Baleares: «Jugamos en el mismo equipo»

Despejada la duda. Si este miércoles nos preguntábamos qué estaría tramando el Govern con un vídeo sobre 'Diferències', este jueves hemos conocido que la distancia que nos separa no es nada cuando existen afecto y emociones para tender puentes.

Así lo explica una bonita campaña promocional que usa como argumento precisamente la emoción y los sentimientos con motivo del Día de Baleares, que como cada año se celebra el día 1 de marzo, y que afirma que las distintas islas que componen el archipiélago «somos un equipo. Jugamos en el mismo equipo».

«Durante muchos años hemos dado por hecho que el mar nos separaba. Que tantos kilómetros de agua nos hacían diferentes, que no teníamos nada que ver. Que no nos necesitábamos. Pero este mar no nos aísla, nos une. Y cuando vienen olas, nos recuerda que darnos la mano siempre es mejor que darnos la espalda», explica el documento protagonizado por varias parejas en la vida real formadas por personas de distintas islas.

Además, acompañando la presentación de la campaña, el Govern ha difundido una página web donde se puede consultar el programa completo de las actividades previstas en cada isla con motivo de la festividad. En el caso de Mallorca 21 localidades han organizado algún evento de muy diversa índole, entre el 28 de febrero y el 4 de marzo.