Los concesionarios recuerdan que no se puede prohibir la venta de coches diésel

Los servicios jurídicos del Govern deberán estudiar al detalle el redactado del anteproyecto de ley del cambio climático que prevé prohibir la entrada de vehículos diésel a partir del año 2025. La patronal de asociaciones de concesionarios Faconauto recordó este viernes al Ejecutivo autonómico que, según el borrador presentado el jueves, se invaden competencias europeas, en concreto, la normativa de homologación de vehículos de la UE (el marcado ‘CE’).

Los concesionarios indican que la marca CE es como un ‘pasaporte’ para el comercio de un producto dentro de los países de la Unión Europea, de modo que «una vez homologado el producto, ni siquiera los Estados miembros pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio de un producto con marcado CE».

Así, su comercialización, es decir, la venta, no se puede prohibir. Miembros de la patronal trataron esta cuestión este viernes por la mañana con responsables del Ministerio de Industria, según indicaron fuentes de la patronal. De todos modos, desde el Gobierno central no se pronunciaron al respecto ya que su política es «no emitir comunicados sobre borradores de anteproyectos».

El Govern es consciente de que tendrá que ser cauto a la hora de redactar el anteproyecto de ley si bien defiende su medida. Su objetivo es aprobar una norma que «se pueda aplicar», en palabras del director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard. De ahí, que la ley incidirá en la entrada de vehículos diésel y no en su comercialización. De todos modos, recordó que países como Noruega, Eslovenia, Holanda, Francia y Reino Unido «han marcado fechas a partir de las cuales no se podrán comprar o matricular coches no eléctricos en sus territorios», por lo que entiende la Unión Europea «no es un problema» en este aspecto.

Transición

Asimismo, el director general indicó que la medida que se quiere aprobar en Balears «es más progresiva» que las iniciativas impulsadas por ciudades como París, Atenas y Oxford, donde se prohíbe la circulación de todos los vehículos diésel, al ser una competencia municipal «Otorgamos un plazo de adaptación y de transición ya que los vehículos diésel adquiridos antes de 2015 en las Islas podrán agotar su vida útil», sentenció.