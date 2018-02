Más de 2.500 personas se manifiestan en Palma contra el requisito del catalán en la sanidad

La plaza España de Palma se ha llenado este domingo con más de 2.500 personas que han acudido según fuentes policiales al llamamiento contra el requisito del catalán en la sanidad de la plataforma 'Mos movem'.

Los globos blancos y los carteles con el lema de la convocatoria, 'Ets idiomes no salven vides', han puesto el color en la manifestación, en la que también se ha visto alguna bandera española y mallorquina, y se han utilizado silbatos y otros elementos sonoros.

También se han escuchado lemas como 'Es decret un bunyol', 'Volem es mallorquí' o 'Som balears, no catalans'.

No han faltado a la cita, junto a numerosos ciudadanos anónimos y la entidad Societat Civil Balear, el presidente del PP, Biel Company, el senador popular por Baleares José Ramón Bauzá, el líder de Ciudadanos Xavier Pericay, y Jorge Campos del recién estrenado Actúa Baleares, entre otros.

La manifestación ha echado a andar y ha recorrido la calle Olmos, Ramblas, calle Unión, el Borne, Antoni Maura, y paseo Sagrera, hasta finalizar frente al Consolat de Mar con la lectura de un manifiesto.

En los parlamentos la portavoz de 'Mos movem', Úrsula Mascaró, ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que «se ocupe más de las Islas y deje a las otras Comunidades Autónomas que se encarguen de sus problemas», y a su vez, ha solicitado a todos los profesionales sanitarios que «no descarten Baleares para enviar su currículum», puesto que son muchos los que luchan «para que el Govern recapacite».

«No aceptamos la imposición del catalán no porque no nos guste, somos bilingües y nos entendemos, pero no queremos comunicarnos en catalán estándar», ha aclarado.