Los ‘28 apellidos mallorquines’ de Company

Unas declaraciones de Gabriel Company sobre la mallorquinidad de los apellidos de los militantes del PP le ha costado el reproche de varios dirigentes de Més y, más concretamente, del presidente del Consell de Mallorca y aspirante a candidato de esta formación, Miquel Ensenyat.

«Nosotros no tenemos ocho apellidos mallorquines; tenemos 28, más que muchos de estos de izquierdas, que no nos van a enseñar qué es lo nuestro», aseguró Company en el acto de clausura del congreso de Nuevas Generaciones en un vídeo que circuló como la pólvora por las redes sociales.

Ser mallorquí no es una qüestió de llinatges com interpreta el senyor Biel Company. Els mallorquins i les mallorquines som aquells que vivim a Mallorca. Som i serem terra oberta, d’acollida, on la pertinença no és ni pot ser definida pels llinatges o el lloc de naixement. pic.twitter.com/jgBtEkAJQg