Los vertidos fecales hostigan al Molinar

El Molinar está especialmente afectado por los vertidos fecales que llegan a la costa movidos por las olas y también de los que llegan a través de la red de saneamiento del barrio. El Club Náutico del Molinar ha denunciado ya en varias ocasiones este problema, que provoca que el agua contaminada se les cuele literalmente dentro. El colectivo Mallorca Blue también se ha sumado a la protesta y ha filmado un vídeo en el que se puede ver «la brutal contaminación que, en general, afecta a toda la bahía de Palma».

En las impactantes imágenes que han difundido a través de las redes sociales muestran cómo se encuentra el mar en esta zona, plagado de residuos, entre los que destacan un importante nivel de toallitas y plásticos.

Desde la entidad explican que en el barrio no están separadas las pluviales de las fecales, así que cuando llueve todo lo que se arroja por los desagües sale de golpe «por cuatro puntos al mar por los torrentes o las vía las bombas de expulsión de los tres sectores que Emaya tiene dividido el municipio y por el emisario». La situación se agrava junto al club náutico. «Está a un nivel inferior y cuando llueve además sube el nivel del mar, así que el agua se les mete dentro». Pero el problema no es sólo en los días de lluvia. «Cuando no llueve, la red sanitaria desagua y vierte en este recinto del Molinar. Todo va a parar allí, hay sobre todo muchas toallitas».

El efecto de ese agua lo sufren las instalaciones. El marés se deteriora, los forjados se estropean y la suciedad les rodea.

El problema con las fecales afecta a toda la bahía de Palma. «Se percibe el Portitxol, también en Can Pere Antoni. Nosotros queremos concienciar sobre la contaminación y el maltrato del mar en la costa de Mallorca. Pocos miran lo que hay debajo y como no se ve parece que el problema no está. Resulta que algunos de los lugares más emblemáticos de esta ciudad, turística, se encuentran así, no les importa».